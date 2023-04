Pobre Xin JinPing: un día lo ven como posible solución al tráfico ilegal de fentanilo, otro, como quien pueda darle fin a una guerra que lleva ya más de un año. En ambos casos (AMLO, Emmanuel Macron) , patadas de ahogados de las partes responsables.

Hace unas días, el presidente de China, Xi Jinping, se reunió con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Ahora hizo lo correspondiente, pero con la parte contraria en el conflicto de Ucrania (guerra, mejor dicho): el mandatario francés, Emmanuel Macron.

Encuentro de Macron con Xi JinPing / Captura de pantalla

Y bien, de las muchas cosas que platicaron Macron y Xi Jinping (no muchas, realmente), lo que más destaca la prensa internacional fue la petición del francés para que el presidente de China trate de convencer a Vladimir Putin de ya, de una vez, ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania (más los aliados de éste).

“Sé que puedo contar contigo para que Rusia vuelva a la razón y que todos vuelvan a la mesa de negociaciones”, le dijo Emmanuel Macron a Xi JinPing.

En la mencionada reunión, realizada en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, Macron le aseguró al mandatario chino que las agresiones emprendidas por Rusia en Ucrania han significado un golpe a la estabilidad internacional… “¿Ah, en serio?”, le dijo contestó Xi JinPing… bueno, no realmente, pero como que no era necesario el señalamiento de Macron, ¿o sí?

Encuentro de Macron con Xi JinPing / Captura de pantalla

En fin, el caso es que la reunión de Macron con Xi JinPing se entiende como un reforzamiento a la posición de Francia respecto negarse a reducir lazos con China, como sugieren algunos países de occidente, para ver si así Rusia le baja al conflicto.

De acuerdo con The Guardian, horas después de concluída la reunión Macro-Xi JinPing, en Moscú el portavoz del gobierno de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, advirtió que por ahí no se va a poder: China no es visto como un posible mediador del conflicto… así que Rusia no tiene de otra que continuar con las acciones ofensivas.

“Sin duda, China tiene un potencial de mediación muy efectivo y dominante”, señaló Peskov, “pero la situación con Ucrania es compleja. Hasta el momento no hay perspectivas de un arreglo político”.