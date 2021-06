¿Por? Empleados demandan a hospital en Texas por obligarlos a vacunarse contra COVID-19

Después de los meses complicados que tuvieron varios hospitales del mundo en medio de la pandemia de COVID-19, una que tuvo a muchos centros médicos al borde del colapso y con su personal trabajando día y noche, uno creería que ellos serían los primeros en esperar con ansias cualquier vacuna contra la enfermedad. Pero resulta que no.

Y es que más de 100 empleados del Houston Methodist Hospital, uno de los hospitales más importantes de Texas, han demandado al centro médico por amenazar con despedirlos si no se aplicaban la vacuna contra el COVID-19, algo que ellos consideran es ilegal y atenta contra su decisión de recibir la inmunización o no. ¡¿Por?!

Son 117 los empleados de hospital quienes han denunciado la aplicación obligatoria de una vacuna contra el COVID-19. Algo que consideran ilegal, pues supuestamente se trata de una vacuna que apenas se aprobó de emergencia en EU y que no ha recibido luz verde por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (que viene siendo lo que la Cofepris en México)

Los trabajadores afirman que las autoridades sanitarias de Estados Unidos solo han aprobado de emergencia las dosis contra el coronavirus, sin embargo, no han dicho que todos los estadounidenses deban vacunarse de manera obligatoria. Además insisten en que tienen derecho a informarse más sobre las dosis antes de recibir alguna contra el COVID-19.

Several dozen waiting for Baytown Methodist employees to walk out after they refused to get the vaccine shot per company policy.

Jennifer Bridges, a registered nurse here, was the first to speak out. Now a little more than 200 employees are suing the hospital. pic.twitter.com/vCsgpA5Z9I

— Mayra Moreno ABC13 (@MayraABC13) June 8, 2021