La mañana de este sábado, fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, y eso derivó en enfrentamientos en la zona.

Enfrentamientos en Tapalpa tras operativo federal; reportan bloqueos con vehículos incendiados

Pablo Lemus Navarro informó que un operativo de fuerzas federales en Tapalpa provocó enfrentamientos y que, a raíz de ello, en varios puntos de la región y del estado se han atravesado y quemado vehículos para frenar a las autoridades. El gobernador dijo que ya se instaló una mesa de seguridad y se activó el “código rojo” para inhibir actos contra la población.

