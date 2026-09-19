¡Bye, celulares en clase! SEP confirma la restricción del uso de teléfonos en primarias y secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) restringirá el uso de celulares en las aulas de primaria y secundaria a partir del mes de octubre. Después de la Tercera Reunión Nacional Plenario Extraordinaria del CONAEDU que tuvo lugar en la CDMX, las autoridades educativas de los distintos estados de la república llegaron a dicho acuerdo.

Lo que necesitas saber: Los secretarios de educación de las distintas entidades federativas alcanzaron el acuerdo. Con esto, la medida abarcará tanto a las escuelas primarias como secundarias durante la jornada escolar.

¡Por fin! Ahora sí la Secretaría de Educación Pública (SEP) restringirá el uso de celulares en las aulas de primaria y secundaria a partir del mes de octubre.

Después de la Tercera Reunión Nacional Plenario Extraordinaria del CONAEDU que tuvo lugar en la CDMX, las autoridades educativas de los distintos estados de la república llegaron a dicho acuerdo.

El secretario de Educación, Mario Delgado, compartió la información por medio de sus redes sociales, en la que confirmó que a partir de octubre los estudiantes de primaria y secundaria tendrán limitado el uso de celulares durante la jornada escolar.

Foto: @mario_delgado

SEP restringirá el uso de celulares en educación básica

Los secretarios de educación de las distintas entidades federativas alcanzaron el acuerdo. Con esto, la medida abarcará tanto a las escuelas primarias como secundarias durante la jornada escolar.

El objetivo que tiene la SEP es que con esta medida los planteles cuenten con espacios más seguros, saludables y concentrados en el aprendizaje.

De acuerdo con Mario Delgado, esta medida fortalece el cuidado de la salud mental en jóvenes entre los 14 y 18 años de edad, con base en la estrategia de “El ABC de las Emociones”, que presentó la presidenta Sheinbaum.

Y como ya lo mencionamos más arriba, a partir del mes de octubre, los alumnos de primaria y secundaria, durante el tiempo que permanezcan en clase, no podrán hacer uso del celular.

¿Y qué onda con los alumnos de preparatoria o universidad? Hasta el momento, la medida solo es para los alumnos de nivel básico, veremos si más adelante se extiende.

Lo más seguro es que para los alumnos de nivel medio superior y superior dependerá de cada institución educativa. ¿Con esta medida crees que la SEP atinó?