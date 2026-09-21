Ruta y estados afectados por el huracán Polo

Lo que necesitas saber:
Polo provocará lluvias fuertes en Guerrero, Colima y Michoacán.
Les dejamos información importante, sobre todo si viven en Colima, Michoacán o Guerrero o tienen amigos y familiares en estos estados: la noche del 20 de septiembre, la Conagua avisó que la depresión tropical DiecisieteE en el Pacífico se convirtió en la tormenta tropical Polo y que era probable que pasara a huracán.
Y dicho y hecho, la tarde del 21 de septiembre, Polo se convirtió en huracán categoría 1 con probabilidad de llegar hasta la 5.
De tormenta tropical a huracán
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Conagua, explicó que la tormenta tropical Polo provocará lluvias fuertes y muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en zonas de Michoacan, Colima, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.
Hasta el día 20, el centro de la tormenta tropical estaba a 380 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo en Michoacán y 435 km al sur de Manzanillo Colima.
Polo tenía vientos sostenidos máximos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el este-noroeste.
Por esa razón, la Conagua y el SMN avisaron de lluvias fuertes a muy fuertes e intensas en la costa del Pacífico.
Además de mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en sus costas y también en las de Oaxaca.
Huracán Polo
Las autoridades están siguiendo con especial atención la ruta de Polo porque el pronóstico apunta a que agarrará fuerza.
Primero, al pasar de tormenta tropical a huracán y después hasta llegar a categoría 5 —aunque se estimaba que esto pasaría entre el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre.
El SMN explicó que sus efectos impactarán en la costa del Pacífico. Con lluvias intensas en Michoacan, Colima, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.
Los riesgos
Por lo que hay que seguir los avisos de las autoridades del estado o de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Aquí su cuenta de Twitter o X: @CNPC_MX.
(Que, por cierto, la Coordinación se prepara para publicar las nuevas alertas de fenómenos naturales en el celular para casos como huracanes, por ejemplo).
Estas lluvias podrían provocar deslaves, el aumento de los niveles de ríos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de Colima, Michoacán y Guerrero.