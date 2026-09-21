Ruta y estados afectados por el huracán Polo

La la depresión tropical DiecisieteE se convirtió en la tormenta tropical Polo y luego pasó a huracán. Se prevé que alcance la categoría 5.

Lo que necesitas saber: Polo provocará lluvias fuertes en Guerrero, Colima y Michoacán.

Les dejamos información importante, sobre todo si viven en Colima, Michoacán o Guerrero o tienen amigos y familiares en estos estados: la noche del 20 de septiembre, la Conagua avisó que la depresión tropical DiecisieteE en el Pacífico se convirtió en la tormenta tropical Polo y que era probable que pasara a huracán.

Y dicho y hecho, la tarde del 21 de septiembre, Polo se convirtió en huracán categoría 1 con probabilidad de llegar hasta la 5.

Foto ilustrativa huracán Lorena en Baja California Sur. Gabriel Larios-Cuartoscuro.

De tormenta tropical a huracán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Conagua, explicó que la tormenta tropical Polo provocará lluvias fuertes y muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en zonas de Michoacan, Colima, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

Hasta el día 20, el centro de la tormenta tropical estaba a 380 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo en Michoacán y 435 km al sur de Manzanillo Colima.

Polo tenía vientos sostenidos máximos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el este-noroeste.

Por esa razón, la Conagua y el SMN avisaron de lluvias fuertes a muy fuertes e intensas en la costa del Pacífico.

Foto:@CNPC_MX

Además de mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en sus costas y también en las de Oaxaca.

Huracán Polo

Las autoridades están siguiendo con especial atención la ruta de Polo porque el pronóstico apunta a que agarrará fuerza.

Primero, al pasar de tormenta tropical a huracán y después hasta llegar a categoría 5 —aunque se estimaba que esto pasaría entre el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre.

Foto: @conagua_clima

El SMN explicó que sus efectos impactarán en la costa del Pacífico. Con lluvias intensas en Michoacan, Colima, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.

Los riesgos

Por lo que hay que seguir los avisos de las autoridades del estado o de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Aquí su cuenta de Twitter o X: @CNPC_MX.

(Que, por cierto, la Coordinación se prepara para publicar las nuevas alertas de fenómenos naturales en el celular para casos como huracanes, por ejemplo).

Foto: @CNPC_MX

Estas lluvias podrían provocar deslaves, el aumento de los niveles de ríos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de Colima, Michoacán y Guerrero.