“Es sólo el inicio”: Así se llenó Twitter de felicitaciones para los y las aspirantes que pasaron el ENARM

“Qué bonito amaneció Twitter, lleno de tweets de futuros residentes. Aplausos”. Esta fue una de las muchas reacciones que hubo en redes luego de que se dieran a conocer los resultados del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2020 —en el que 42.2% de los y las aspirantes logró aprobar ante el 26.4% registrado en 2019.

Precisamente, este dato hizo que las redes medio se dividieran, pues varios usuarios y usuarias decidieron felicitar a los y las aspirantes que se rifaron al presentar el ENARM y dar un paso más en su preparación como médico o médica con especialidad.

Del otro lado de la moneda, hubo quienes cuestionaron que el gobierno de AMLO abriera más plazas —el 100% para estudiar una especialidad médica en áreas troncales como pediatría, cirugía general, medicina interna y ginecobstetricia. Van las reacciones.

El Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2020

Como saben, el ENARM es una prueba que se aplica año con año —desde 1976— en nuestro país con el fin de seleccionar a las médicas y los médicos con mejor preparación para que se especialicen en una de las plazas disponibles —y ha sido conocido por su alta complejidad así como el reducido número de aspirantes que logran pasar el examen.

Para este 2020 —en contexto de la pandemia de COVID-19—, el gobierno de AMLO decidió pasar de nueve mil 449 lugares ofertados 18 mil 929.

Y en este escenario, entre el 7 y 12 de noviembre, 42 mil 423 profesionales de la salud presentaron el examen. ¿Los resultados? El pasado 28 de noviembre se supo que 18 mil 173 aspirantes pasaron la prueba —lo que representó un porcentaje de aceptación del 42.2%, comparado con el 26.4% de 2019.

Además, el gobierno sumó un programa de becas en el extranjero para la formación de mil 600 médicas y médicos mexicanos para que cursen una especialidad en otros países —y pues ya fueron seleccionados los primeros mil.

Se trató de una prueba que manejó un promedio de entre 80.667 y 45.111, de acuerdo con las 43 especialidades ofertadas.

Las felicitaciones

El fin de semana, Twitter se llenó de felicitaciones y buenos deseos para quienes lograron pasar el ENARM, pues en esta época compleja como lo ha sido la pandemia de COVID-19, es una buena noticia el hecho de que se apoye la especialización de los médicos y las médicas.

Aquí van un par de reacciones.

Por cierto, no faltaron aquellos que cuestionaron la apertura de plazas y que los promedios bajaron. Ante esta postura, acá va una reflexión que compartió el investigador y médico especialista en Medicina Interna e Infectología:

“He visto muchos posts de quienes pasaron el ENARM, así que primero una sincera felicitación a todos ellos por lograr ese objetivo. Después, quiero hacer un par de reflexiones de lo que he leído acerca del aumento de plazas y el hecho de que los promedios para ingresar bajaron.

1. Todos deberíamos estar de acuerdo en que un examen no define qué tan buen médico eres, ser médico es suma de conocimientos, actitudes, aptitudes y muchas cosas más.

Así que quienes piensan que al lograr ingreso personas con una calificación más baja, implicará peores residentes, yo diría que lo reflexionen dos veces, conozco residentes y médicos de muy buenas calificaciones y que no son precisamente el ideal del buen médico.

2. ¿Usted cree que esto solo bajará la calidad y habrá más mano de obra barata? Pues si de verdad le preocupa, deje de criticar y haga lo que esté en sus posibilidades para que no sea así.

Si es usted residente de mayor jerarquía o adscrito, dese un tiempo para enseñar algo a los residentes. Si es usted titular de un curso o autoridad en un hospital, involúcrese en los programas educativos, mejore condiciones académicas, haga gestiones para los residentes.

Si usted solo le parece que esto no funcionará y no hace nada, pues no suena muy apropiado. Otra vez, muchas felicidades y los mejores deseos para los nuevos residentes, un día nuestra salud o de nuestra familia puede estar en manos de ellos, hay que apoyarlos y enseñarlos”.