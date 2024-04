Lo que necesitas saber: Los encapuchados se identificaron como "pueblo"; algunos vecinos dicen que son del Cártel de Sinaloa... mientras que Latinus, medio que registró el "encuentro", señala que son autodefensas las que pararon a Claudia Sheinbaum.

Si decimos que a Claudia Sheinbaum la pararon “encapuchados” en Chiapas, los de influencia noventera pensarán “ah, los del EZLN”… sin embargo, en estos tiempos, los alguna vez encabezados por el sub Marcos ya han sido desplazados por oooootros “encapuchados”… y esos “diiiicen” que fueron los que pararon a Claudia Sheinbaum en Motozintla (aunque ella no le dio mucha importancia y hasta insinuó que se trató de algo montado).

Foto:@ClaudiaSheinbaumPardo

Encapuchados le pidieron a Sheinbaum limpiar la zona de Motozintla

Un grupo de encapuchados le marcó el alto al vehículo en que viajaba la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, mientras ésta andaba de gira por Chiapas… fue en Motozintla, específicamente. No le aplicaron “báscula ratera” ni nada por el estilo: nomás fue para pedirle evitar que la zona se convierta en lo que otras zonas de la entidad: un “desastre”. Algo que no hubiera tenido nada de raro de no ser porque el que dirige a la candidata traía el rostro cubierto.

“No estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente (…) somos como pueblo, que a veces estamos tres veces acá, cuidando nuestro pueblo (…) queremos que usted, cuando esté en la Presidencia nos haga el favor de limpiar este tramo a Comalapa (…) no le quitamos su valioso tiempo y muchísimas gracias por pararse”, le dice el encapuchado a una muy incómoda Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum detenida por encapuchados en Motozintla / Captura de pantalla

Medios aseguran que vecinos identifican a encapuchados como parte del Cártel de Sinaloa

Aunque en la grabación no se ve que se presenten como tales, medios como Aristegui Noticias señalan que vecinos de Motozintla identifican a los encapuchados como parte del Cártel de Sinaloa. Por su parte, en Proceso se indica que la zona a la que el que le habla a Sheinbaum califica como un “desastre”, es dominada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación… grupo criminal que en estos momentos está en disputa por territorio con, precisamente, el Cártel de Sinaloa.

El hecho estaba más que confirmado por las imágenes que ya circulan en redes. Pero todavía llegó la diputada Patricia Armendáriz, a quien le faltó mentalidad de tiburón (político) y le dio materia prima a la oposición para enervar (más) el asunto: “En el camino de Comitan a Motozintla nos pararon unos encapuchados de uno de los cárteles en pugna en la zona cuidando su territorio”, señaló la empresaria en un tuitazo que luego procedió a borrar.

Foto: @patyarmendariz.g

Latinus señala que se trató de autodefensas

Por su parte, Claudia Sheinbaum trató de minimizar el asunto, señalando que le pareció “raro” la forma en la que se dirigieron a ella y, principalmente, que el hecho haya sido registrado sólo por un medio: Latinus.

“Decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención era que los únicos que estaban ahí eran los de Latinus”, señaló Claudia Sheinbaum, quien dijo que no notó que los encapuchados estuvieran armados y descartó que se trataran de miembros del crimen organizado. Me dijeron “es que no somos fifís”, algo muy extraño, la verdad”.

En efecto, el medio que consiguió imágenes en primera fila del paro que le pusieron los encapuchados a Sheinbaum fue Latinus, donde se indica que los susodichos eran “autodefensas”. Así, sin señalar que pertenezcan a alguna organización criminal.

De acuerdo con el medio al que AMLO le tiene un poquito de “mala fe”, los encapuchados la armaron algo en grande: bloquearon la carretera para impedir el paso de unos 20 vehículos, pese a que estos eran escoltados por Ejército y la Guardia Nacional… además de policías estatales.

José Gerardo Mejía, de Latinus, señala que uno de los “autodefensas” comentó que no quedaron conformes con la respuesta de Sheinbaum a sus peticiones: fue “tíbia”, reprochó.

Te puede interesar