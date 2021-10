Science, b*tch: Encuentran laboratorio de drogas en edificio de apartamentos de Miami

¿En una casa andante o debajo de una lavandería como en Breaking Bad? No, en Miami, Estados Unidos, encontraron un laboratorio clandestino de drogas en un edificio de apartamentos, en la ciudad de Bal Harbour. De hecho, por este peculiar descubrimiento, las autoridades locales desalojaron a los demás vecinos.

En la ciudad de Bal Harbour, cerquita de Miami, autoridades de Estados Unidos desalojaron a los vecinos de tres pisos de un edificio lujoso de apartamentos luego de que descubrieran en uno de ellos un laboratorio clandestino de drogas, muy al estilo de la serie protagonizada por Bryan Cranston, según los medios locales.

Así es, las autoridades llegaron al condominio Majestic Towers, de 22 pisos, después de que un administrador del edificio revisó el lunes un apartamento de la planta 15, cuyo último inquilino había sido desalojado recientemente.

Cuál fue su sorpresa que al entrar en el apartamento encontró diferentes sustancias químicas y otros materiales, como los que se utilizan para fabricar drogas sintéticas. Por este descubrimiento, la policía de Miami desalojó los pisos 14, 15 y 16 del edificio y los vecinos solo pudieron regresar hasta que el apartamento quedó “limpio”, sin rastros de un laboratorio de drogas.

#Breaking Chemicals found in 15th floor unit of Majestic Towers Bldg, according to City of Bal Harbour. Residents say 14, 15 & 16th floors evacuated as @MiamiDadePD narcotics unit and bomb squad investigate. Watch @nbc6 at 6pm. pic.twitter.com/zx4z9u57pz

— Marissa Bagg (@MarissaNBC6) October 4, 2021