OMG! Dua Lipa debutará como actriz en una película con Henry Cavill y Bryan Cranston

En 2020, con todo el asunto de la pandemia encima, diversas películas debieron posponer su rodaje y algunas más su estreno. Por fortuna, parece que este año las actividades retoman poco a poco su ritmo y varios proyectos se preparan para comenzar su producción. En ese sentido, uno de los que más expectativa ha generado es Argylle que verá a la Dua Lipa hacer su debut en la pantalla grande.

Así como lo leen, la cantante se estrenará en la industria cinematográfica como actriz y lo hará de la mano de la próxima cinta del Matthew Vaughn. De hecho, el director acaba de confirmar a gran parte del elenco con el que contará para esta historia y que incluye a Henry Cavil, entre otros nombres.

Dua Lipa, Henry Cavill y más son confirmados para la cinta ‘Argylle’

Dee vez en cuando, la industria del cine nos entrega películas que no solo destacan por su trama, sino que también nos impactan con su reparto. Algunas de las más llamativas en ese sentido son No Sudden Move (encabezada por Don Cheadle y Benicio Del Toro) de reciente lanzamiento en HBO Max. Y de cara al futuro, Disney nos traerá The French Dispatch (con Tilda Swinton, Adrien Brody y Timothée Chalamet, entre otros).

Pues bien, ahora en esa bolsa de películas con una genial lista de actores y actrices, deberíamos incluir a Argylle. Esta cinta comenzará a rodarse en agosto próximo y desde este momento, ya comenzó a levantar las expectativas de propios y extraños luego de que el director Matthew Vaughn -sí, el mero mero que nos trajo Kingsman: The Secret Service– diera a conocer a su reparto.

De acuerdo con un anuncio emitido este jueves, el cineasta confirmó que Herny Cavill encabezará este elenco en el que también se encuentran incluidos Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Ctaherine O’Hara, John Cena y Samuel L. Jackson. Puro peso pesado, sin duda.

Además. también llama la atención que la multipremiada cantante británica Dua Lipa hará su debut en la pantalla grande con esta cinta. La interprete de “Don’t Start Now” no solo actuará, sino que además compondrá el soundtrack oficial de la película.

¿Y de qué va ‘Argylle’?

El propio Matthew Vaughn dirigirá y producirá la cinta a través de su casa productora Marv Films y se espera que en los próximos meses, establezca algún contrato con alguna distribuidora. El proyecto luce interesante y bastante redituable a largo plazo pues, tal como lo confirmaron, esta será una franquicia que contempla tres películas.

Según la sinopsis inicial que se recoge Deadline, este será un thriller donde conoceremos un afamado espía conocido como “Argylle”, quien se embarca en una misión que lo llevará a recorrer diversas partes del mundo. La historia está basada en la novela que la escritora Ellie Conway publicará en 2022, pero no se sabe si película de Vaughn se lanzará en las mismas vísperas que el libro o después. Habrá que estar atentos.

Matthew Vaughn dirigirá a partir de un guión elaborado por Jason Fuchs, conocido por su trabajo en Wonder Woman. “Cuando leí este primer borrador del manuscrito, sentí que era la franquicia de espías más increíble y original desde los libros de Ian Fleming de los años 50. Esto va a reinventar el género de los espías”, comentó el director en un comunicado. ¿Estamos frente una futura icónica franquicia del género como dice Matthew? Ya veremos.