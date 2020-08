Enfermera de Guanajuato es golpeada por vecinos: “Decían que era basura y que los contagiaría”

Si por un lado hay personas a las que les vale el COVID-19 y salen a la calle como si nada, por el otro están aquellos igual de ignorantes, que temen a la enfermedad al grado de responsabilizar de su propagación a quienes se encargan del cuidado de nuestra salud. Desgraciadamente, una enfermera de Guanajuato tiene como vecinos a unos especímenes del segundo grupo y así le fue.

De acuerdo con El Universal, la enfermera Carolina Lira –del Hospital de Alta Especialidad del Bajío, en león, Guanajuato– fue víctima de golpes e insultos de parte de sus vecinos. Y fue tanto el nivel de brutalidad con la que fue agredida, que acabó con un esguince cervical y denunciando los hechos ante el Ministerio Público… ya que, por si fuera poco, los vecinos no sólo la agredieron a ella, sino también a su madre y tía, ambas adultas mayores.

“Pasó mi vida en un minuto: era tanta la saña y tanta la ira con la que me golpearon que yo la verdad sí pensé morir”, recuerda la enfermera. Según su denuncia, los hechos ocurrieron el pasado sábado, mientras se encontraba en el negocio de comida de su madre, a quien primero habrían agredido. La enfermera, tras intentar defender a su mamá, fue tirada al piso, donde entre las dos personas la tundieron a golpes y patadas en el pecho y abdomen. “Decían que era una basura y que iba a contagiar a toda su familia”.

Lira, quien además es docente en la Universidad de Guadalajara, campus León, Guanajuato, y estudia la maestría en administración de hospitales, refiere en su denuncia que sus vecinos presumieron que no podían hacerles nada por ser miembros del Partido Acción Nacional. “Mi tía, queriéndome quitar a uno de ellos, ella tiene artritis, y el mismo hombre le azota las manos, por lo que también la lesionan”.

Ya había sido amenazada

La enfermera del Hospital de Alta Especialidad de León Guanajuato recuerda que sus vecinos ya la habían amenazado, justo cuando la pandemia se encontraba en su punto más alto. “En mayo (…) al salir de mi domicilio, uno de ellos se acercó a mi carro y me dijo que me bajara, que me iba a partir la madre… que me iba a matar, porque era una basura e iba a infectar a todo el mundo”.

EL hospital de Alta Especialidad de León, Guanajuato pide investigar el caso

Aunque la agresión ocurrió el pasado sábado 15 de agosto, hasta ayer comenzó a ser conocido, gracias a que la videograbación del relato de los hechos por parte de la propia enfermera se difundió en redes y medios de comunicación.

Al ver que los hechos ya eran de conocimiento de la opinión pública, el Hospital de Alta Especialidad del Bajío (donde labora Carolina Lira) difundió un comunicado en el que repudia los actos de violencia que sufrió ella y su familia, además de anunciar que les ofrecerá atención médica y psicológica necesarias para su recuperación.

“Nos oponemos firmemente a los actos de violencia en contra del personal de salud e instamos a toda la población a brindar a las y los trabajadores, un entorno seguro para el desempeño de sus actividades”. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre acciones en contra de las personas responsables de la agresión contra la enfermera.