Cuando salimos de la sala de cine, luego de ver Avengers: Endgame, el futuro de los súper héroes de Marvel se notaba un poco confuso, sin embargo, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), llegó a su cuarta fase y continúa con películas y series que se han ido estrenando a lo largo del año o que vienen en camino a través de Disney+, presentándonos a nuevos súper héroes o llevando a los más entrañables a multiversos y nuevas aventuras.

Uno de los estrenos que más nos sorprendió fue ‘What If?…‘, la primera serie animada de Marvel en Disney+, donde se reimaginan sucesos del MCU de forma inesperada, como por ejemplo: qué hubiera pasado si Peggy Cartes hubiera tomado el suero del soldado en lugar de Steve Rogers, o cómo sería el universo si Ultron tuviera las Gemas del Universo. ¿Se imaginan?

Y justo ese abanico de posibilidades que crea la pregunta de “¿qué pasaría si…?”, fue lo que nos dejó con la boca abierta y causó gran expectativa entre los fans de Marvel, y el deseo de una confirmación de segunda temporada. Estrenada el 11 de agosto de 2021, la primera temporada contó con 10 capítulos estrenados semanalmente de manera antológica, con excepción de las últimas dos entregas, las cuales están conectadas.

Luego de ver la serie, tuvimos la oportunidad de platicar con Gabriel De Anda y Luis Motta, artistas de FX en Stellar Creative Lab, y quienes colaboraron para darle vida al 8º episodio: “What If… Ultron Won”, el episodio que da paso al cierre de la temporada y presenta a Natasha Romanoff y Clint Barton en búsqueda de destruir al robot asesino Ultron luego de un evento catastrófico.

Marvel llama a sus héroes

Sin duda, luego de tantas películas, series y cómics, hemos visto cómo Marvel, de una u otra forma, hace un llamado a sus héroes a ser parte de su equipo. En el caso de Luis Motta y Gabriel De Anda, este llamado fue en diferentes momentos, pues Luis llegó a Stellar Creative Lab, cuando se estaba iniciando la producción del episodio, por lo que le tocó adaptarse al ritmo de lo que se estaba planeando, mientras que para Gabriel, el proyecto inició mucho antes pues él lo vio nacer, desde que se abrió la oportunidad de entrar a concursar por el proyecto, desarrollando y dando la idea del look que pudimos ver en el capítulo, pero ¿cómo fue trabajar en esta entrega?

“La investigación fue muy extensa, pues teníamos muchas fuentes creativas y técnicas para obtener inspiración”, nos comentó Motta, pues si bien es cierto que ‘What If?…‘ es la primera serie animada de Marvel en Disney +, los cómics en los que se inspira son de mucho tiempo atrás, pues en 1977 se presentó el primer cómic de “What If?…“, el cual planteaba, “qué pasaría si… Spider-Man se hubiera unido a los Cuatro fantásticos?“. “Nuestras referencias para este capítulo comienzan desde los cómics de 1977 hasta las horas y horas del MCU con referencias sobre los poderes, movimientos y efectos de los personajes de Marvel”, concluyó Motta.

Como mencionamos anteriormente, las historias de Marvel han estado ahí, en los cómics y más recientemente las películas, por muchos años, sin embargo, al llevarlo a nuevos formatos como el cine, las series y ahora las plataformas de streaming, estas historias mutan, se hacen “complejas” y responden a problemáticas de nuestro tiempo.

Marvel tiene una gran tradición en crear personajes incluyentes, la historia de los X-Men es gran ejemplo de ello, en temas de diversidad sexual, raza o hasta los roles de género, en ‘What If…?’ conocemos a Peggy Carter como Capitana Carter, y aunque esto es un giro interesante en la trama, hay un sector de los fans de Marvel que toma estas apariciones como “forzadas”, por lo que la diversidad en estas nuevas formas de contar las historias es un gran reto para sus creadores.

“De ahí va la importancia de las historias. Todos queremos vernos en pantalla en algún momento. Y mientras más diversidad existe, más publico se interesa en ello, lo cual solo puede ser positivo. Y en personajes como Nebula o el mismo Groot, que no hacen referencia a ninguna raza, sus historias son las que te hablan”, afirmó Luis Motta.

“Llevar ‘What If…?’ a Disney+ fue una gran decisión, pues estas historias pueden llegar a más personas, más rápido y no con una sola historia, si no, dando más tiempo y más historias, enganchando con cada capítulo a la audiencia y encariñando con los personajes. Todos siempre queremos ser un súper héroe, y ver que alguien como Marvel incluye alguien que es similar a ti, te identificas con él, es un sentimiento muy bueno”, nos dijo Gabriel De Anda, respecto al alcance que lograrán las historias y el impacto de la diversidad en las nuevas audiencias.

Un mundo donde Ultrón ganó

(Aguas que ahí vienen spoilers) El 8º episodio de ‘What If?…‘, “Ultron Won”, tiene los ingredientes de las historias que nos encantan de Marvel: mundos post apocalípticos, “una última esperanza” y en palabras del Duende verde “hay algo que aman más que a un héroe, y es ver que un héroe cae y muere en una hazaña“, brindando una odisea épica en compañía de Natasha Romanoff y Clint Barton, Uatu y Ultrón. A pesar de tener un elenco pequeño, tuvieron la oportunidad de crear grandes momentos, como la lucha entre Uatu y Ultron, que nos da las bases para un final de temporada muy emocionante.

Ultrón es uno de los villanos más icónicos de los cómics. En “Avengers: Age of Ultron”, muchos de los fans experesaron que era un villano poco aprovechado en el MCU, pues se había visto limitado y sin una motivación relevante. En “What If?…”, esto cambia, “Ultrón representa muchos retos tecnológicos, por su composición de mitad hombre, mitad robot. Y este capítulo de What If…? expande su historia. La pregunta de ‘qué hubiera pasado sí?…’ nos abre muchas posibilidades, pues logramos ver que Ultrón en este universo provoca más caos, y no solo reinvinca a Ultrón como villano, sino que incluso expande la historia de Uatu y Hawkeye, abriendo las puertas para muchos universos más”, nos contó Luis Motta al cuestionar sobre cómo había enriquecido esta serie al personaje de Ultron dentro del MCU.

“El hecho de volver Ultrón más fuerte y una verdadera amenaza para el multiverso fue increíble”, afirma Gabriel de Anda.

¿Qué pasaría si…?

¿Qué pasaría si?… se convierte en una pregunta detonante a miles de posibiliades. Usando un poco la imaginación, Luis Motta y Gabriel de Anda nos contaron sobre cuáles episodios de la serie les gustaría ver.

“Mi What If…? ya existe, y fue con Doctor Strange, el capítulo 4 es un gran ejemplo en la exploración de acción y emociones. Sin embargo, mi gran favorito es el episodio de Ultrón, pues es llevado a otro nivel, explora muchos universos, con visitas a Asgard, entrando en la vida y mundo de Grandmaster y es increíble ver cómo el evento de Ultron influye en otros mundos y lo convierte en una gran oportunidad al meter a tantos personajes”, dijo Luis Motta sobre el tema.

Sin embargo, a falta de reglas, en esta serie todo podría ser posible, y echando a volar la imaginación aún más, ligando a la nacionalidad de Luis y Gabriel, ¿qué pasaría si incluimos en un “What If…?” a un personaje mexicano?

En Marvel hay algunas historias que incluyen a personajes mexicanos desde mucho antes, nuestro querido Arácnido Jr. peleando contra el diputado “rey de la basura” es un gran ejemplo de ello. La cultura mexicana tiene personajes muy icónicos, desde un luchador que pelea contra vampiros o hasta un revolucionario que mocha orejas, pero entre tantos, ¿qué personaje de la cultura mexicana sería material para “What If…?”.

“Pienso que algo que distingue a la cultura mexicana es la lucha, y en especial es la lucha libre, por lo cual es imprescindible incluir a un luchador, Místico o Rey Misterio, sería un enlance muy interesante para un “What if…?”, afirmó De Anda.

“Un episodio muy extraño, pero que seguramente rompería el internet, sería con el Chapulín Colorado. Esto lo haría súper interesante, pues la cultura mexicana y la pregunta de “¿qué pasaría si”, logra que exista tanto la posibilidad de hacer una comedia o un episodio centrado en el crimen o la lucha, sin duda que habría comedia, acción y misterio, desde el simple hecho descubrir por qué y cómo es que están ahí”, agregó Luis Motta sobre la aparición de un personaje mexicano en esta serie.