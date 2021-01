“¿Son unos pendejos los de la DEA”?: Así se puso la entrevista de Aristegui a Gertz Manero

¿Cómo va la bilis después de que nos enteramos que la Fiscalía General de la República (FGR) no ejercería acciones penales en contra del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)? Cienfuegos fue detenido inicialmente en Estados Unidos bajo los cargos de conspiración, importación, distribución de droga y lavado de dinero, delitos relacionados con el narcotráfico.

Desde ese momento, lógicamente, surgieron una serie de dudas y desacreditaciones en contra de la FGR por dejarlo libre. El asunto es que además pudimos echarle ojo al expediente que la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos envió a México con las pruebas con las que se le acusó y los mensajes que ahí aparecen sí se refieren a Cienfuegos.

Es por eso que esta mañana, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, respondió un par de preguntas para entender qué paso con el caso en el programa de Carmen Aristegui.

Que la DEA no nos mandó todas las pruebas del caso, dice Gertz Manero

El fiscal Gertz Manero afirmó que la Fiscalía inició un procedimiento por el caso Cienfuegos y solicitaron a la DEA que les mandara todas las pruebas que tuviera pero que lo que les mandó fue lo mismo que recibió el Gobierno de México y que hizo público.

“No nos mandó lo que nosotros le pedimos, nosotros le pedimos lo que se le presentó al gran jurado, cómo se obtuvieron los permisos para hacer todas las intercepciones, qué fue lo que se alegó en esos permisos, quién los dio, cómo se está haciendo una imputación por cuenta de voces de delincuentes que están hablando de un tercero, de este señor, y que los dos delincuentes están muertos. Cómo los voy a diligenciar, cómo le voy a tomar declaración a dos muertos”.

El fiscal afirma que no podían saber todo lo que ocurrió de fondo ya que lo único que les mandaron fue lo mismo que ya le habían mandado al Gobierno de México.

Gertz Manero señaló que a él en ningún momento le avisaron formalmente que México había solicitado a Estados Unidos retirar los cargos de los que se le acusaba. Afirmó que ellos (el Gobierno) estaban haciendo lo que les parecía mejor para las relaciones diplomáticas y que en esos asuntos “él no se tiene que meter”. Pero que eso no significa si Estados Unidos se desistió de los cargos, México tenía que llevar a Cienfuegos a juicio.

“Cuando pedimos extradiciones, no van con un desistimiento de la acción penal, eso va contra la estructura fundamental del Sistema Jurídico. Si EE.UU. lo hizo, esa es su responsabilidad. Al desistir de los cargos, no podemos llevarlo a juicio en México”, dijo.

Agregó que ni el fiscal estadounidense ni la jueza del caso tenían que desestimar sus propias investigaciones porque no tienen funciones diplomáticas. Lo que sí es que si quieren extraditar a alguien para que sea enjuiciado, no se debe desistir la acción penal.

Que no se va a dejar que le den en la madre

El fiscal Gertz Manero afirmó que va a recurrir a instancias internacionales para que analicen el caso a fondo y la actuación de la FGR para determinar si tuvieron o no la razón y así terminar con esta “descalificación mediática que no tiene un sustento jurídico“.

Afirma que la Fiscalía autónoma está involucrada en un asunto que no le corresponde y que todos tenemos el derecho humano de ser declarados inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

“Yo no puedo manejar una institución autónoma sujeta a una descalificación mediática que no tiene sustento jurídico. Hicimos la investigación porque la DEA nos mandaron un documento acusando a Cienfuegos y luego se desistieron. El chiste es darme en la madre, pero yo no me voy a dejar“, explicó.

Hay una parte, después de que Gertz Manero habla sobre el expediente de la DEA y sus investigaciones, en que la periodista Aristegui le pregunta al fiscal si lo que quiere decir es que en la DEA “son pendejos”. Gertz Manero se ríe y dice: ¿Cómo dices que les dijiste?