Eric Adams es electo alcalde de Nueva York, será el segundo afroamericano en ocupar el cargo

Una de las ciudades más importantes del mundo ya tiene nuevo alcalde. El electorado de Nueva York eligió al expolicía Eric Adams como futuro administrador de la Gran Manzana, la cual apenas está agarrando vuelo económico y social, luego de los confinamientos por pandemia.

Tal y como lo marcaban las encuestas, el demócrata Eric Adams se impuso en las urnas al republicano Curtis Sliwa. Con ello, será el segundo alcalde de origen afroamericano que se haga cargo de la ciudad de Nueva York. El primero fue David Dinkins, quien gobernó de 1990 a 1993.

Adams, de 61 años, tomará posesión de su cargo como alcalde el próximo 2 de enero, sustituyendo en el puesto a Bill de Blasio. Antes de su salto a la política, el demócrata fue agente y luego capitán del Departamento de Policía de Nueva York… sobra decir que su bandera de campaña fue la lucha contra la inseguridad.

“Es oficial: Nuestra campaña de cinco condados, tocar a todas las puertas, llegar a todos los votantes fue exitosa: ¡Hemos ganado la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York!”, anunció Adams por medio de su cuenta Twitter.

“Este es mi sueño hecho realidad, y no podría estar más orgulloso de representar como alcalde electo a la ciudad que todos amamos”, agregó.

Eric Adams buscará unidad en Nueva York

Ya en un discurso más formal, fuera de las redes sociales, Eric Adams señaló que, durante su intensa campaña como candidato, hubo días en los que estuvo a punto de, cual líder del PAN, tirar la toalla: “estaba agotado”. Sin embargo, sacó fuerzas del recuerdo de su madre –fallecida apenas en abril pasado– y de sus seguidores. “No sabes cuánto me alimentas. Simplemente me alimentan todos los días”.

Adams reconoció que hay una fuerte división entre neoyorquinos en la actualidad, por lo que trabajará para tratar de crear una unidad. “Hoy nos quitamos la camiseta intramuros y nos ponemos una camiseta: el equipo de Nueva York”.

Por su parte, el candidato superado, el republicano Curtis Sliwa, advirtió que el resultado de las elecciones no le representa el final de su campaña. Y no es que no vaya a aceptar la derrota, sino que considera que su proyecto es todo un movimiento político, así que se encargará de darle continuidad.

“Comenzamos un movimiento político, un movimiento centrado en las personas y no en los políticos. Pongo a los animales, las personas sin hogar y las personas con enfermedades mentales en primer lugar. Este no es el final, es sólo el comienzo”, señaló Sliwa en sus redes sociales.