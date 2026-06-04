Lo que necesitas saber: Fueron colocados muros de concreto, mallas ciclónicas con recubrimiento verde y lonas gigantes de bienvenida en distintos idiomas.

Tal parece que se quiere dar una mejor pinta visual para la llegada de los extranjeros a México y es que en un reporte hecho por Multimedios se dio a conocer que en algunas partes de la ciudad de Monterrey aparecía algo raro.

Pues es de no creerse, pues entre mejoras en la ciudad, letreros en varios idiomas y mucho “espíritu futbolero”, Monterrey, siendo una sede para los partidos de fútbol, acaba de hacer algo que ha encendido la furia de las redes sociales.

Tras la publicación de Multimedios se puede notar que algunas de las colonias de más bajos recursos, en donde se encuentran casas de lámina o madera, fueron cubiertas por distintos elementos colocados rumbo al Mundial 2026. Y no, no hablamos solamente de las famosas vallas verdes.

De acuerdo con los reportes, también fueron colocados muros de concreto, mallas ciclónicas con recubrimiento verde y lonas gigantes de bienvenida en distintos idiomas. Estas estructuras fueron instaladas en colonias como Caracol, San Rafael Arcángel y Nuevo San Rafael, ubicadas entre Monterrey y Guadalupe.

Foto: Milenio

Esto ha sido tendencia en redes sociales por el hecho de que no solo Monterrey, sino todo México, se ha encargado de mejorar los lugares que serían los más visitados por turistas.

Sin embargo, para muchos usuarios estas acciones parecen buscar ocultar algunas de las zonas menos favorecidas de la ciudad, en lugar de atender las problemáticas que enfrentan.

Aunque según los reportes estas estructuras forman parte de los trabajos de mejoramiento e imagen urbana rumbo al Mundial 2026, las críticas no tardaron en llegar y el debate continúa creciendo en redes sociales.