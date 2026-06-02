¿Qué está pasando con las estatuas mundialistas en Reforma y por qué se volvieron punto de tensión?

Lo que necesitas saber: Al menos 3 figuras de la expo Gigantes del Mundial fueron derribadas en Reforma.

Día de caos en distintos puntos de CDMX previo a la inauguración del Mundial 2026 y en medio de las protestas de la CNTE, que en Paseo de la Reforma dejaron el saldo de, al menos, tres esculturas gigantes mundialistas derribadas.

En redes sociales, de hecho, los videos y las fotos de los momentos en que son derribadas ya se hicieron virales. Y todo eso sucedió mientras la CNTE y Segob (Secretaría de Gobernación) se reunían en una mesa de trabajo para abordar las demandas base del paro y las protestas.

Foto: @azucenau

¿Qué está pasando con las estatuas mundialistas en Reforma?

En el segundo día del paro nacional de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), el 2 de junio, uno de los contingentes se reunió cerca de las esculturas que forman parte de la expo ‘Gigantes del Mundial’ en Paseo de la Reforma.

Y en esa concentración, un grupo de personas (presuntas integrantes de la Coordinadora) comenzó a destruir las estatuas, quitó los uniformes y las derribaron.

Foto: @c4jimenez

Otras estructuras fueron incendiadas, mientras se mantenía el bloqueo. De las 15 esculturas, 3 fueron derribadas o al menos ese ha sido el saldo, de acuerdo con los primeros reportes.

Foto: @CNTE.enlace

¿Por qué se volvieron punto de tensión?

Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia se convirtieron en punto de referencia para las protestas de la CNTE —así como las calles del Centro Histórico de CDMX.

El 1° de junio, día del arranque de la huelga nacional, la protesta arrancó desde el Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo —aunque los contingentes no llegaron a la plancha, pues la policía de Ciudad de México bloqueó las vialidades.

La CNTE está protestando para que el gobierno de Claudia Sheinbaum resuelva sus demandas como:

La abrogación de la Reforma Educativa de EPN y AMLO.

Jubilación por años de servicio: 28 para mujeres, 30 para hombres.

E incremento salarial del 100%.

Y el punto es que las protestas seguirían latentes hasta en el Mundial 2026, si la CNTE no llega a un acuerdo con el gobierno de Sheinbaum.