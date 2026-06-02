¡Ora! Adelantan el Día de Muertos con cempasúchil en Paseo de la Reforma

Lo que necesitas saber: La Sedema CDMX explicó que junto con los productores de Xochimilco adelantaron la cosecha de esta flor para tenerla lista previo al Mundial.

Con la novedad de que ya podemos encontrar cempasúchil en Paseo de la Reforma en CDMX y todo gracias al Mundial 2026.

Sí, las autoridades chilangas movieron el Día de Muertos a, ¿junio? para presumir un poco las tradiciones mexas ante turistas y el mundo porque… CDMX es una de las sedes del Mundial 2026.

Foto: @SEDEMA_CDMX

Adelantan el Día de Muertos con cempasúchil en Paseo de la Reforma

Estratégicamente o pura coincidencia, el gobierno de CDMX se dio a la tarea de plantar cempasúchil sobre Paseo de la Reforma, mientras la CNTE llevaba a cabo su segunda jornada de protestas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el mismo Reforma, donde las esculturas gigantes mundialistas fueron derribadas.

Con respecto al cempasúchil, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de CDMX explicó que junto con los productores de Xochimilco adelantaron la cosecha de esta flor para tenerla lista previo al Mundial.

Foto: @marianoosorio1

“En noviembre le plantearon a nuestra jefa que pudiera abrirse una temporada de cempasúchil para recibir a todos los visitantes internacionales, nacionales que se van a recibir y de ahí la idea de abrir una temporada nueva”, explicaron desde la Sedema.

El cempasúchil se ensemilló entre febrero y marzo y ahora, con la floración, está listo para trasladarse a distintas vialidades mundialistas de CDMX.

Nunca se había sembrado cempasúchil en esta época. Esa es la novedad. La idea es entregar más de 300 mil flores del millón que se comprometieron en estos momentos.

Por cierto, el cempasúchil fue trabajado en San Luis Tlaxialtemalco y esta es una de las muchas acciones que se llevarán a cabo para enchular la CDMX.

Aunque otras han sido cuestionadas como pintar de morado los puentes y vialidades. Usar el querido ajolote como identidad del gobierno capitalino para obras necesarias o cuestionadas como la renovación del Tren Ligero. O los baños inteligentes también en Reforma.