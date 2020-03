Después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunciara su decisión de permanecer en cuarentena voluntaria en su casa, ya se dio a conocer que las pruebas a las que su esposa se sometió resultaron positivas: Sophie Grégoire Trudeau tiene coronavirus.

¿Ahora qué pasará?

De acuerdo con AFP, la oficina del Primer Ministro anunció que siguiendo el consejo médico, Sophia permanecerá aislada. Aseguraron que se siente bien y que está tomando las precauciones recomendadas mientras los síntomas siguen siendo leves.

Por su parte el primer ministro no presenta síntomas pero estará aislado durante un periodo de 14 días. Sin embargo, no se realizará las pruebas por coronavirus.

Sophie Grégoire Trudeau viajó recientemente a un evento de oratoria en Reino Unido, y al experimentar ayer en la noche algunos síntomas leves de gripe, se decidió realizarle las pruebas correspondientes para diagnosticar el COVID-19.

I have some personal news to share today. Sophie recently returned from a speaking event in the UK, and last night she was experiencing mild flu-like symptoms. She‘s feeling better, but following the advice of our doctor she is self-isolating as we wait on COVID-19 test results.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 12, 2020