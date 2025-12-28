Lo que necesitas saber: Estación Auditorio es parte de la Línea 7 del Metro, que corre de Barranca del Muerto a Rosario.

“Auditorio”, una estación que muchos conocen por dejarte directo para ir a los conciertos del inmueble de Reforma permanecerá cerrada… ¿por?, ¿hasta cuándo? Esto es lo que se ha informado.

Estación Auditorio abrirá “hasta nuevo aviso”

En mensaje en redes sociales que no aclara mucho, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, desde el 28 de diciembre, la estación “Auditorio” de la Línea 7 permanecerá cerrada.

De acuerdo con los encargados del Metro, aunque el tren pase por la estación, no se detendrá… es decir, no se permitirá que los usuarios desciendan o suban.

Ahora lo importante: esta medida se toma “por obras de mantenimiento y mejoramiento urbano”, justifica el Sistema de Transporte Colectivo. Sin embargo, no se especifica por cuánto tiempo… ¿un día?, ¿una semana?, ¿meses? No se aclara, sólo se indica que será “hasta nuevo aviso”.

Se realizan obras en diversas estaciones del Metro

“Toma previsiones”, recomiendan las autoridades del Metro… pero sin dejar alguna opción para las miles de personas que diariamente descienden o ascienden en la estación “Auditorio”.

Algo similar (pero no tanto) se dio en la estación Chabacano de la Línea 9. El pasado 26 de diciembre, el director general del Metro, Adrián Ruvalcaba, informó que dicha estación cerraría los días 26, 27 y 28 de diciembre… pero sólo en su salida hacia las calles Francisco Ayala, esquina con Eje 3 Sur.

De acuerdo con el mensaje de Ruvalcaba, ese pequeño cierre fue (así como en la estación Auditorio) para labores de mejoramiento de infraestructura: “con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y funcionales para las personas usuarias.