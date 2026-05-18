Lo que necesitas saber:
Hasta el momento, ni el partido al que pertenece el senador (Morena) ni el mismo Monreal ha publicado sobre lo ocurrido.
Una vez más, el senador Saúl Monreal Ávila se ha visto envuelto en polémica… pues en redes sociales compartió un video en el que se le ve reunido su banda de rock. ¿Lo malo? Estaba cantando junto a una persona que portaba una playera con símbolo nazi.
Saúl Monreal canta junto a músico que portaba playera con símbolo nazi
Vamos por partes. Resulta que el pasado 14 de mayo, el senador Saúl Monreal realizó una transmisión en vivo a través de Facebook para cantar junto con su banda de rock en lo que llama “Jueves de Rolitas”.
Hasta ahí todo bien. Al menos hasta que días después comenzaron a circular en redes sociales videos criticando su concierto… pero no por su forma de cantar ni por la música.
Más bien porque uno de los integrantes de su banda portaba una playera roja que tenía uno de los símbolos más emblemáticos del dolor humano y el nazismo: la cruz esvástica.
¿Qué han dicho Morena y el senador al respecto?
Hasta el momento, ni el partido al que pertenece el senador (Morena) ni el mismo Monreal ha publicado sobre lo ocurrido. Aunque los internautas no lo han pasado por alto, pidiendo que sea sancionado.
Y es que la situación trae devuelta a la mesa el debate sobre el uso de estos símbolos… como en 2019, cuando la Suprema Corte determinó que NO es discriminación despedir a trabajador que tenga tatuaje nazi.