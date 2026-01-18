Lo que necesitas saber: Los servicios de emergencia chilenos se encuentra combatiendo 24 incendios y al menos 16 personas han perdido la vida.

A primera hora de este domingo, el presidente de Chile anunció “estado de catástrofe” en dos regiones del país debido a incendios forestales que han causado la muerte de al menos 16 personas.

Incendio forestal en Chile // X:@boiagentone (captura de pantalla).

Incendios forestales en Chile dejan al menos 16 muertos

La situación que se vive en Chile es más que preocupante. Desde el sábado por la noche, las regiones de Ñuble y Biobío registraron fuertes incendios forestales que han ido escalando.

A primera hora de este domingo, el presidente Gabriel Boric decretó “estado de catástrofe” en ambas regiones. Además, informó que todos los recursos del país están disponibles para hacer frente a la situación.

De acuerdo con el último informe, los servicios de emergencia chilenos se encuentra combatiendo 24 incendios y al menos 16 personas han perdido la vida.

Incendio forestal en Chile // X:@golden_j555 (captura de pantalla).

Miles de desplazados ante los incendios

Hasta el momento, los fuertes incendios en Chile han consumido cerca de 8 mil 500 hectáreas. Además de poner en peligro a varias comunidades de las regiones afectadas, por lo que se han emitido órdenes de evacuación.

Esta catástrofe ha hecho que 20 mil personas sean evacuadas y al menos 250 viviendas han quedado destruidas… cifras que irán escalando debido a que no se han podido controlar los incendios.

Según las autoridades, las condiciones climáticas como los fuertes vientos y las altas temperaturas han hecho que el fuego se propague aún más, complicando los trabajos de emergencia.