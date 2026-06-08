Lo que necesitas saber: El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias podrían provocar deslaves, aumento en ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Tal parece que la temporada de lluvias llegó con todo, y es que lo que comenzó como la Depresión Tropical Dos-E la madrugada de este lunes 8 de junio, evolucionó a Tormenta Tropical Boris, según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. Así que ojo con los estados que podrían verse afectados.

Estos son los estados por los que podría avanzar la Tormenta Tropical Boris

Lo que inició como una depresión tropical ha ido ganando fuerza y podría dejar afectaciones importantes como inundaciones, caída de árboles, deslaves y complicaciones en zonas marítimas.

Autoridades de distintos estados ya comenzaron a tomar medidas preventivas, aunque siempre es clave mantenerse informado y atento a canales oficiales.

El sistema se localiza principalmente muy cerca de las costas de Guerrero y se prevé que avance hacia el noroeste, con posible impacto indirecto también en el oeste de Oaxaca.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan lluvias intensas de hasta 150 milímetros en Colima, así como en zonas del este y sur de Jalisco, además del centro, costa y sureste de Michoacán.

En el Estado de México se prevén lluvias fuertes que podrían alcanzar los 75 milímetros, mientras que en la CDMX y Morelos se esperan precipitaciones fuertes de hasta 50 milímetros.

En todos estos estados también se anticipan rachas de viento fuertes, por lo que se recomienda extremar precauciones ante la posible caída de árboles o estructuras ligeras.

Además, se prevé oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros en la franja costera del Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las lluvias podrían provocar deslaves, aumento en ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Sheinbaum activa protocolos de emergencia por la tormenta tropical “Boris”

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México ya se encuentra preparado para atender a la población ante la evolución de la Depresión Tropical Dos-E, que ahora es la tormenta tropical “Boris”.

Foto: Captura de pantalla | @Claudiashein

De acuerdo con lo informado, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional activaron el Plan Marina y el Plan DN-III-E en fase de prevención, en coordinación con Conagua, la CNPC y gobiernos estatales y municipales.

Así que ya lo sabes, si estás en alguno de los estados donde se esperan afectaciones, lo mejor es mantenerte informado, tomar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades.