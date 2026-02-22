Lo que necesitas saber: La muerte de 'El Mencho' ocasionó bloqueos e incendios de vehículos en algunas carreteras en distintos estados del país.

Los bloqueos en carreteras que comenzaron en Jalisco se han extendido a varios estados del país y acá te dejamos una lista con las vialidades que se están viendo afectadas tras la muerte del Mencho, líder del CJNG.

Bloqueos en carreteras // X:@GN_Carreteras

Más de 200 bloqueos

Ya durante la noche del 22 de febrero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartió parte del saldo tras la muerte del Mencho:

252 bloqueos en 20 estados de México, con corte a las 8 de la noche. Según la Secretaría de Seguridad, casi 90% de los bloqueos —o sea, 229— fueron desactivados. Y 23 seguían activos, además de 4 cierres parciales.

En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron estos bloqueos.

Aunque Jalisco concentró el mayor número con 65 en carreteras federales, estatales y vialidades estratégicas.

Bloqueos carreteros y quema de vehículos tras la muerte de ‘El Mencho’

Quema de vehículos en Jalisco

El estado donde ocurrió el operativo para la detención del líder del CJNG es el más afectado por esta situación y, mediante redes, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre las vialidades afectadas:

Av. Lázaro Cárdenas y Fuelle.

Av. La Paz y 16 de Septiembre.

Calzada Independencia y Periférico Norte.

Calzada Independencia y Batallón de San Patricio.

Av. Artesanos y Av. Periférico Norte.

Av. Juárez y Calzada Independencia.

Av. Periférico y Ángel Martínez

Av. Periférico y Carretera a Saltillo.

Carretera a Saltillo y Bosques de San Isidro.

Av. Periférico y Av. Vallarta.

Carretera a Nogales y Allende, Venta del Astillero

Av. Aviación y Ocampo

Av. Vallarta y Av. Aviación.

Juan Gil Preciado y Arco del Triunfo.

Av. Penférico y Valdepeñas

Av. Penférico y Av Tabachines.

Juan Gil Preciado y Carr, Colottán

Carretera a Colottán y Valle de los Molinos

Av. Patria y Av. Federalismo

Av. Lázaro Cárdenas y Battalla de Zacatecas

Av. Lázaro Cárdenas y Río Seco

Carreteras Guadalajara a Morelia km. 40, localidad Buenavista

Av. Adolf B. Horn y Vlvs Arvento

Guadalajara-Chapala y Revolucación

Camino a San Isidro Mazatepec y Pino Suárez

Camino a la Soledad y Allende

Av. Periférico y Av. Tonaltecas

Av. Tonaltecas e Independencia

Carr. San José del Castillo y Nuevo Periférico

Tamaulipas

De acuerdo con el último informe compartido por la Mesa de Seguridad y Justicia Reynosa, el estado de Tamaulipas reporta bloqueos carreteros intermitentes en el corredor Matamoros – Reynosa – Miguel Alemán – Nuevo Laredo. Además de afectaciones en vías federales y estatales hacia Ciudad Victoria.

Bloqueos en carreteras // X:@GN_Carreteras

Otras vialidades afectadas

Además, las autoridades también informaron que en Nuevo León se reportan cierres parciales y presencia de vehículos atravesados en rutas de conexión hacia la frontera.

Dos de las principales vialidades afectadas por bloqueos son la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 71 en Santa Rita Tlahuapan y la Autopista Puebla-Orizaba a la altura de Cachapa, cerca del kilómetro 184+000.

Además, durante el día la Guardia Nacional ha compartido las carreteras afectadas por los bloqueos con vehículos incendiados:

Km 108+500 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Km 121+800 de la carretera Toluca-Palmillas.

Km 303+800 de la carretera Libramiento Armería- Manzanillo.

Km 12+800 de la carretera Ciudad Victoria – Matamoros.

Km 145+000 de la carretera Guadalajara-Tepic.

Km 366+100 de la carretera Acapulco – Chilpancingo.

Cierre total de circulación en la carretera Villachuato – Zacapu.

Km 150+000 de la carretera Coatzacoalcos- Salina Cruz.

Km 184 + 000 de la carretera Puebla-Córdoba.

Cierre parcial en la carretera Acatlán de Juárez – Colima.

Km 021 + 900 de la carretera Aguascalientes – Zacatecas.

Incidentes en Red Carretera Federal libre de peaje

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que, debido a incidencias presentadas en sus carreteras libres de peaje, se recomienda no utilizar las vialidades de:

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Guanajuato

Baja California

Tamaulipas

Considera que las autoridades están trabajando en las vialidades para reanudar la circulación, así que si puedes evitarlas y quedarte en casa, mucho mejor.