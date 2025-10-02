Lo que necesitas saber: Aunque muchos ya quieren que esto aplique contra cárteles de México, por el momento Trump se refiere sólo a los que operan en el Caribe... a los que Estados Unidos ya ha atacado.

Aunque su gobierno está en pausa, Donald Trump no tiene que hacer mucho para causar bullicio… sólo una declaración del tipo “Estados Unidos está en conflicto armado”. Y eso es lo que acaba de anunciar.

Trump en Asamblea General de la ONU / Foto: Getty Images

Declaratoria en sólo contra cárteles del Caribe

De acuerdo con AP (medio que tuvo acceso a un memorándum con la información), el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos está “conflicto armado no internacional” en contra de cárteles de la droga…

Pero, momento… antes de que se emocionen aquellos que exigen que el Ejército de Estados Unidos entre a territorio mexicano a echar bala, hay que hacer la aclaración: Trump únicamente se refiere a cárteles que operan en el Caribe. A ellos, los denomina “combatientes ilegales”.

Ataque embarcación de Venezuela / Captura de pantalla

Pentágono no ha aclarado contra nombre de cárteles contra los que hay el conflicto

Según el reporte de AP, un funcionario ya confirmó la declaratoria de Trump, de la cual ya tiene conocimiento el Congreso de Estados Unidos. Por cierto, no es algo que salió de la cabecita loca del republicano: la designación fue hecha en conjunto con funcionarios del Pentágono.

Esto de calificar a los cárteles de la droga ene el Caribe como “combatientes ilegales” y de asegurar que Estados Unidos está en ˝conflicto armado”, parece una forma de sacarse de encima a organizaciones de derechos humanos… las cuales hace unas semanas exigieron una explicación de por qué, así nomás, ordenó el ataque mortal contra lanchitas salidas de Venezuela.

De acuerdo con los funcionarios del Pentágono consultados por AP, los legisladores al enterarse que su país ya está en pleno conflicto armado no hicieron más que sentirse frustrados… sobre todo porque ni siquiera conocen la lista oficial de los cárteles a quienes se les considera combatientes.