Lo que necesitas saber: En la Fase de Grupos del Mundial 2026, quedan eliminadas 16 selecciones: los últimos lugares de cada grupo y los cuatro peores terceros lugares

Es momento de hablar de las selecciones que ya quedaron eliminadas del Mundial 2026. Algunas no pudieron ni sumar un punto o anotar un gol, así que tendrán que esperar cuatro años para volver a intentarlo, claro, si consiguen clasificar.

Y ojo, tampoco es para que nos burlemos de los eliminados, porque en Qatar 2022, México fue uno de esos países que despidieron en Fase de Grupos, no les alcanzó ni para llegar a octavos.

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Los primeros eliminados del Mundial 2026

Aunque en la Fase de Grupos del Mundial 2026 avanzan los dos primeros lugares de cada grupo más los ocho mejores terceros a los 16vos, varias selecciones ya quedaron eliminadas.

Eliminados en Fase de Grupos

Haití: 0 pts

Escocia 1-0 Haití

Brasil 3-0 Haití

Escocia 1-0 Haití Brasil 3-0 Haití Turquía: 0 pts

Australia 2-0 Turquía

Turquía 0-1 Paraguay

Pase lo que pase en la última jornada de Fase de Grupos, ni Haití ni Turquía con Arda Güler podrán avanzar a los 16vos de final, ya que no les alcanzan los puntos ni para aspirar a ser uno de los mejores terceros.

Fotografía @FIFAWorldCup vía X

¿Cuántas selecciones quedan eliminadas por fase?

En la Fase de Grupos del Mundial 2026, quedan eliminadas 16 selecciones: los últimos lugares de cada grupo y los cuatro peores terceros. Después inician los juegos de eliminación directa.

En los 16vos de final se van otros 16, los perdedores de cada uno de los partidos.

En octavos de final se van eliminados 8 selecciones más.

En cuartos de final se despiden 4 selecciones

En semifinales se van los últimos dos eliminados que jugaran el partido por el tercer lugar.

Los últimas dos selecciones clasificadas, jugarán la final y de ahí saldrá el campeón del mundo.

Esperemos no ver a México en las actualizaciones futuras, para que la fiesta siga algunas semanas más.