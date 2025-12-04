Lo que necesitas saber: Este no es el primer escándalo en el que Alex Tonatiuh se ve involucrado, pues en agosto de este año se dio a conocer que compró varios relojes millonarios.

Por un rato dejamos de escuchar sobre la cancelación de visas a políticos mexicanos, pero solo era cuestión de tiempo… pues se reveló que Alex Tonatiuh, funcionario de Aduanas y encargado de investigar el huachicol fiscal, se quedó sin el documento.

Foto: Getty Images.

Estados Unidos cancela visa a Alex Tonatiuh, funcionario de Aduanas

De acuerdo con información compartida por MILENIO, autoridades diplomáticas de Estados Unidos confirmaron la cancelación de la visa de Alex Tonatiuh Márquez, director General de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

La información también menciona que el funcionario respondió que “se trata de un procedimiento administrativo y persona”. Además, aseguró que no afecta sus responsabilidades como servidor público y en el futuro puede volver a pedirla.

Lo que más ha causado ruido de todo el tema es que Márquez es el encargado de investigar las actividades de huachicol fiscal en las aduanas mexicanas.

Eso sí, este no es el primer escándalo en el que Alex Tonatiuh se ve involucrado, pues en agosto de este año se dio a conocer que compró varios relojes millonarios… cosa que según su declaración patrimonial, con sus ingresos no alcanzan ni de chiste.

Pero… ¿por qué le cancelaron la visa?

Algunos de los motivos para esta suspensión son que la persona representa un riesgo a la seguridad de Estados Unidos, nexos con grupos criminales o incluso actividades contrarias a sus intereses en política exterior.

Aunque en este caso, al igual que en muchos otros, el gobierno de Estados Unidos no revela los motivos por los cuales cancelan visas. Peero esta es la primera ocasión que un alto funcionario federal de la administración de Sheinbaum se queda sin visa.

Además, no es el primer escándalo en el que el gobierno de México se ve involucrado… pues hace tan solo unos meses, se reveló que el gobierno de Trump ya le había cancelado las visas a más de 50 políticos y funcionarios mexicanos.