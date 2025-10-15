Lo que necesitas saber: Según la investigación del medio, un "destacado político mexicano del oficialismo" afirmó que a más de 50 políticos pertenecientes a Morena se les ha revocado las visas.

En un movida más de Donald Trump en su batalla contra los cárteles y las drogas, se reveló que Estados Unidos revocó las visas de más de 50 políticos y funcionarios mexicanos que presuntamente están relacionados con el narco.

Foto: Getty Images.

Estados Unidos revoca visas a más de 50 políticos mexicanos por relación con el narco

De manera discreta y sin tanto rollo, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de políticos mexicanos presuntamente aliados de los cárteles de drogas.

Esta información fue compartida por Reuters y aunque (aún) no se cuenta con la lista de los políticos que se quedaron sin visa, algunos casos ya han salido a la luz.

Y sí, como podrás imaginar, una de ellas es la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Durante este tiempo y sin mucho éxito, ha negado su relación con el crimen organizado.

Además, según la investigación del medio, un “destacado político mexicano del oficialismo” les afirmó que a más de 50 políticos pertenecientes a Morena se les ha revocado las visas.

Foto: Getty Images.

Autoridades no necesitan dar explicaciones

Como era de esperarse, las autoridades estadounidenses han dejado claro que no necesitan dar explicaciones para revocar la visa de alguna persona.

Además de que no se necesita tanto para poder hacerlo… a diferencia de imponer sanciones o un procesamiento. Según fuentes de Reuters, las visas pueden ser retiradas en cualquier momento por “actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”.

El gobierno de Trump no ha dicho nada sobre esta revocación de visas a tantos políticos mexicanos. Aunque tal parece que estamos ante una cacería de brujas.