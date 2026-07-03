Lo que necesitas saber: Según el informe Evaluación Nacional sobre el Comercio y el Tráfico de Armas de Fuego, entre 2017 y 2021 el 74% de las armas aseguradas en nuestro país provenían de Estados Unidos.

Con la novedad de que Estados Unidos volvió a “presumir” en redes sociales el decomiso de un cargamento con 138 armas de fuego que traficantes supuestamente tenían planeado enviar a México.

Decomiso de armas en Estados Unidos // X:@USAmbMex

Estados Unidos “presume” decomiso de 138 armas con destino a México

Cada cierto tiempo, el gobierno de Estados Unidos “presume” en redes algún operativo en el que logran decomisar drogas. Peeero esta vez fueron armas, para ser exactos, 138.

El encargado de dar este anuncio fue el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien compartió imágenes de lo incautado y señaló que fue resultado de una operación encubierta.

“Esta acción contundente refleja el compromiso de Donald Trump para frenar el tráfico ilegal de armas y demuestra el poder de la coordinación basada en inteligencia”, se lee en su post.

Aunque quizá lo más interesante de esta situación no son las armas, sino lo que supuestamente se pretendía hacer con ellas. De acuerdo con el diplomático, los traficantes enviarían las 138 armas de fuego a México.

Las armas ilegales en México

Este reciente decomiso volvió a traer a la conversación uno de los temas que más incomodan a Estados Unidos: ¿de dónde vienen las armas ilegales que están en México?

De acuerdo con el informe Evaluación Nacional sobre el Comercio y el Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA) publicado por el Departamento de Justicia, entre 2017 y 2021 el 74% de las armas aseguradas en nuestro país provenían de Estados Unidos.

Además, de las 18 mil armas aseguradas durante 2022 y 2023 que venían de nuestro vecino del norte, se comprobó que el 82% se encontraban en las manos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.