¿Por? Estados Unidos demanda a Facebook por monopolio en redes sociales

En algún momento de la vida –sobre todo cuando las plataformas tienen cambios que no nos gustan– nos hemos cuestionado por qué Mark Zuckerberg y Facebook tienen el control sobre otras plataformas populares como Instagram y WhatsApp, pues todas terminan con las mismas funciones que ya ni podemos compararlas.

Bueno, pues parece que esa duda se la hizo recientemente la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC por sus siglas en inglés), así como 46 fiscales de varios estados de EU, quienes han presentado demandas contra Facebook, a quien acusan de mantener un monopolio en el mundo de las redes sociales.

Acusan de Facebook de usar su poder para eliminar a las posibles competencias

De acuerdo con el portal The Verge, este miércoles 9 de diciembre la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció una demanda antimonopolio contra Facebook, alegando que la compañía de Zuckerberg ha dañado la competencia en el mercado al comprar empresas más pequeñas como Instagram y WhatsApp, que en su momento comenzaron a ser una amenaza.

“Durante casi una década, Facebook ha utilizado su dominio y poder de monopolio para aplastar a rivales más pequeños y eliminar a la competencia”, dijo la fiscal en una conferencia de prensa donde indicó que la compañía de Mark Zuckerberg usó grandes cantidades de dinero para comprar las plataformas antes de que estuvieran al nivel.

Piden que la compra a Instagram y WhatsApp se disuelva

Por otro lado, la FTC presentó una demanda aparte contra Facebook por los mismos motivos, aunque ellos piden a la corte estadounidense que elimine la compra que el equipo de Mark Zuckerberg hizo al comprar Instagram y WhatsApp hace un par de años. O sea, quienes que ambas plataformas se vuelvan empresas independientes.

“Nuestro objetivo es hacer retroceder la conducta anticompetitiva de Facebook y restaurar la competencia para que la innovación y la libre competencia puedan prosperar”, dijo Ian Conner, director de la Oficina de Competencia de la FTC, en un comunicado citado por The Verge, donde agregó que esto se hace con la finalidad de que los consumidores tengan el beneficio de la competencia.

Mark Zuckerberg y su equipo crearon un monopolio a través del poder

Aunque la demanda suena simple, no lo es. A Facebook y Zuckerberg se les acusa de haber aprovechado el auge de Instagram y WhatsApp –en sus respectivos años– para adquirir las plataformas sin pensarlo y antes de que ambas se volvieran enormes, todo sin que se diera el chance (o a dichas compañías) de competir con Facebook.

Además, Zuckerberg y compañía también se han negado a revelar su interfaz de programación a desarrolladores y empresas que no se comprometen a no crear una plataforma que en el futuro pueda ser una competencia para ellos, por lo que abusa de su poder para no tener competencia y seguir adquiriendo millones de usuarios (junto con sus datos).

Hay documentos que prueban las verdaderas intenciones de Mark Zuckerberg

Luego de que se diera a conocer la noticia, Facebook dio una postura al respecto: “Años después de que la FTC autorizara nuestras adquisiciones, el gobierno ahora quiere una renovación sin tener en cuenta el impacto que tendría el precedente en la comunidad empresarial más amplia o en las personas que eligen nuestros productos todos los días”, indicó la compañía.

Por otro lado, la corte de Nueva York ya cuenta con documentos donde Mark Zuckerberg deja en claro que su intención al comprar WhatsApp e Instagram fue no tener competidores en el mercado de las redes sociales, algo que él niega al admitir que nunca fue su intención dar ese mensaje. ¿Será que en el 2021 veremos a Instagram y WhatsApp regresar a lo que una vez fueron?