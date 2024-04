Lo que necesitas saber: Será el 20 de mayo cuando la Corte británica dé a conocer que basta con las garantías entregadas por Estados Unidos y se avanza en la extradición de Assange... o se permite que éste recurra a la apelación.

En el capítulo anterior, la defensa de Julian Assange evitó una extradición inmediata a Estados Unidos, alegando, entre varias cosas, que el gobierno de Biden no le ofrecía “garantías” de protección a su cliente. Cositas… como no ser condenado a muerte, por ejemplo. Pues bien, los gringos le traen ganas locas al fundador de WikiLeaks y ya entregaron las mentadas garantías a la Corte de Reino Unido. O sea que…

Estados Unidos se compromete a ofrecer un juicio justo a Julian Assange

Nuevamente la extradición de Julian Assange a Estados Unidos se ve cercana, toda vez que el gobierno de Biden ya envió las garantías que hace poco menos de un mes le solicitaron las autoridades de Reino Unido. La “no entrega” de dichas garantías le hubiera significado a Assange la oportunidad de apelar la solicitud de extradición… pero “ya fue” y, ahora, todo queda en la decisión del Tribunal de Reino Unido (el 20 de mayo se daría a conocer si la extradición avanza).

La defensa de Assange había conseguido dejar suspendida la extradición de su cliente, cuestionando el trato que éste recibiría en caso de llegar a Estados Unidos para enfrentar cargos por espionaje. Más que el trato, se ponía en duda la garantía de seguridad del fundador de WikiLeaks, ya que, en caso de resultar culpable en un eventual juicio, se barajeaba la posibilidad de condenarlo a muerte.

Assange podrá ampararse en la Primera Enmienda, dice EEUU

Pero ahora, con las garantías entregadas por Estados Unidos, se supone que Assange tiene asegurado que no será condenado a morir. Además, tiene garantizado que no será discriminado por no ser estadounidense (garantía de no ser penalizado por su nacionalidad) y tendrá abierta la posibilidad de ampararse con base en lo que dicta la Primera Enmienda de la constitución de Estados Unidos… aquella enmienda que garantiza el derecho a la libertad de expresión.

En resumen, se supone que Estados Unidos ya se comprometió a que ofrecerá un juicio justo a Julian Assange, por lo que no debería de haber ningún inconveniente en que le sea entregado en extradición. Decimos “se supone” porque la esposa del fundador de WikiLeaks, Stella Assange, considera que las garantías entregadas por el gobierno de Biden son “poco solventes”.

Estados Unidos no ha garantizado nada… sólo ha ofrecido “palabras vagas”: Stella Assange

“Estados Unidos se ha limitado a ofrecer palabras de una vaguedad descarada en las que afirma que Julian puede ‘intentar apelar’ a la Primera Enmienda si es extraditado”, reprochó Stella Assange en declaraciones hechas para The Times.

Para la esposa de Julian Assange, la nota diplomática que envió el gobierno de Estados Unidos a las autoridades de Reino Unido no sólo no alivian en nada la angustia en la que vive la familia del fundador de WikiLeaks, sino que va pintando un negro panorama: Assange podría pasar el resto de su vida aislado en una prisión de Estados Unidos por publicar periodismo que ha sido galardonado.

La posición de Estados Unidos de seguir intentando la extradición de Assange cae “un poco” de sorpresa, luego de que, la semana pasada, el presidente Biden comentó que analizaba una petición de Australia: permitir que el fundador de WikiLeaks fuera mandado a su país de origen… parece que la idea ya fue desechada.

