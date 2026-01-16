Lo que necesitas saber: El gobierno estadounidense minimizó el despliegue de tropas europeas en Groenlandia como parte de la operación "Arctic Endurance".

Ya en este punto el deseo del presidente Donald Trump por “adquirir” Groenlandia es un mero capricho… y es que tan solo un día después de que países europeos enviaran tropas, la Casa Blanca afirmó que eso no cambiarán sus intenciones.

Donald Trump quiere Groenlandia // Foto generada con IA

Estados Unidos insiste en “adquirir” Groenlandia

Al presidente de Estados Unidos no le queda claro que Groenlandia no quiere estar bajo el control de Estados Unidos, ni pagándoles a cada ciudadano ni con el uso de la fuerza. Aunque en este punto, ya ni les importa si quieren o no…

Y es que recientemente Francia, Suecia, Alemania y Noruega anunciaron que enviarán militares en la isla como parte de la operación “Arctic Endurance” y en respuesta, el gobierno estadounidense minimizó este despliegue.

“No creo que la presencia de tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni que afecte en absoluto a su objetivo de adquirir Groenlandia”, mencionó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Donald Trump // Foto: Facebook.

¿Qué pasó con al reunión entre autoridades de Estados Unidos y Dinamarca?

Como ya te habíamos contado, esta semana el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca y su homóloga groenlandesa.

Tras el encuentro, se reveló que las autoridades de ambos países acordaron crear un grupo de trabajo para abordar las “discrepancias” con la administración de Trump.

Aunque la portavoz de la Casa Blanca también informó que mas bien fue una reunión para mantener conversaciones sobre la adquisición de Groenlandia.