Se acabaron las amenazas. De acuerdo con altos funcionarios citados por Washington Post y AFP, recientemente la administración del presidente Donald Trump envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para anunciar que Estados Unidos se retira -ahora sí-final-final-imprimir– de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido al manejo que le dieron y le siguen dando a la pandemia de COVID-19.

Esta decisión será efectiva a partir del 6 de julio del siguiente año, 2021.

Las fuentes que revelaron la información decidieron permanecer en el anonimato ya que la carta, entregada al secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aún no se ha hecho pública.



Lo que ahora falta saber es que Trump puede sacar a Estados Unidos de la organización y quitarle los fondos sin la aprobación del Congreso. Recordemos que ya antes los legisladores demócratas rechazaron la idea y aseguraron que no la apoyarían, por lo que hacerlo sería ilegal.

Por medio de su cuenta de Twitter, el senador demócrata Bob Menendez informó que el Congreso ya recibió la notificación de que Trump retiró oficialmente al país de la OMS en medio de una pandemia. Calificó la respuesta de la administración como “caótica e incoherente”.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn’t do it justice. This won’t protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020