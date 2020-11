Estados Unidos rompió récord mundial con 140 mil nuevos casos de COVID-19 en 24 horas

De acuerdo con medios locales y organizaciones que llevan el conteo de los casos en tiempo real, en Estados Unidos este miércoles 11 de noviembre se registró la cifra diaria más alta de casos de COVID-19 y no solo comparando los números de manera interna, sino a nivel mundial desde que la pandemia llegó.

Se trata de 140 mil nuevos casos en comparación de ayer.

BREAKING: The United States has so far reported over 140,000 new coronavirus cases, the highest daily figure anywhere in the world since the pandemic began.

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, Los Ángeles tiene el mayor número de casos confirmados con 325 mil 876 hasta el momento, seguido por el condado de Cook con 227 mil 425 y Miami-Dade con 195 mil 273.

Estados Unidos sigue siendo el país con más casos confirmados en todo el mundo con 10 millones 392 mil 672 y 240 mil 918 lamentables defunciones.

Este mismo miércoles, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció un toque de queda para establecimientos como gimnasios, bares y restaurantes que ante el aumento de casos tendrán que cerrar a las 10:00 pm sin excepciones. Estas medidas entrarán en vigor a partir de este viernes 13 de noviembre.

De igual forma se reduce el número de personas permitidas en reuniones a 10 integrantes.

NYS is taking action to stop the spread in response to rising COVID numbers.

Any establishment with a state liquor license, including bars and restaurants, must close at 10pm.

Gyms must also close at 10pm.

These new statewide rules will take effect Friday, 10pm.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) November 11, 2020