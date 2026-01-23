Lo que necesitas saber: La salida de Estados Unidos implica que la OMS dejará de recibir apoyo financiero gringo... y era el mayor contribuyente financiero.

El tiempo se cumplió y tal como se anunció desde hace un año, Estados Unidos hizo oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque claro, lo hará dejando unos pequeños pagos pendientes… de nada más que 130 millones de dólares.

Fotografía @WhiteHouse vía X

Estados Unidos anuncia su salida de la OMS

Hace uno año el presidente Trump llegó nuevamente al poder y de lo primero que hizo fue echar su poderosa para firmar varias órdenes ejecutivas… entre ellas estaba la salida de Estados Unidos de la OMS.

Ahora, una vez que se cumplieron los 12 meses de plazo legal para concretar esta salida, ahora sí es oficial que Estados Unidos ya no forma parte de la Organización Mundial de la Salud.

El que más se ve afectado en todo esto es la misma organización, pues la salida de Estados Unidos implica que dejará de recibir apoyo financiero gringo… y ahí esta el detalle, pues el gobierno estadounidense era el mayor contribuyente financiero de la OMS.

Algunos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos han informado que Estados Unidos incluso llegó a aportar hasta el 25 por ciento del presupuesto total de la OMS… sin duda, un duro golpe.

Labores de campo de la OMS // X:@opsoms

Cuotas pendientes de millones de dólares

Pero la cosa no queda ahí. Si bien la OMS podría decir “Ya ni modo”, según la misma organización, Estados Unidos les debe más de 130 millones de dólares… algo que la administración de Trump ya dejó claro que no pagarán.

Sea como sea, esta medida ha generado preocupación en la organización y en todo el mundo por el impacto financiero que tendrá en las labores sanitarias.