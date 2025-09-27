Lo que necesitas saber: Entre los fallecidos por la estampida se encuentran 8 niños y 16 mujeres.

Una estampida humana en la India dejó más de 50 personas heridas y 36 fallecidas, incluidos algunos niños. La tragedia ocurrió durante un mitin organizado por Joseph Vijay, un actor, cantante y productor de aquel país, quien se lanzó como candidato en las elecciones estatales.

Vijay es uno de los actores más populares de la región, por lo que logra convocar gran cantidad de personas en sus mitines. Sin embargo, no es la primera vez que se registran muertes durante sus reuniones. En octubre del 2024, hubo seis muertes.

Indemnizarán a las familias de los fallecidos en el mitin de Vijay

M K Stalin, Ministro Principal de Tamil Nadu, región donde ocurrió la estampida, confirmó que ocho niños y dieciséis mujeres se encuentran entre los 36 fallecidos.

El Ministro también informó que cada una de las familias de las personas fallecidas recibirán una indemnización de 1 millón de rupias indias, que equivalen a más de 11,200 dólares.

Además, aseguró que se creará una comisión de investigación que será supervisada por una jueza jubilada del Tribunal Superior, para investigar el accidente, la organización y la falta de seguridad.

“Me entristece profundamente saber que 36 personas, entre ellas 8 niños y 16 mujeres, perdieron la vida en una estampida durante un mitin político del Partido de la Victoria de Tamil Nadu, celebrado en Karur hoy (27 de septiembre de 2025)“

En varios videos del mitin, se vio a Vijay lanzar botellas de agua a la multitud para aquellas personas sofocadas. Sin embargo, no fue suficiente para evitar la tragedia que acabó con la vida de varios niños.

De acuerdo con los medios locales, en octubre del 2024, cuando recién creó su partido político, seis personas fallecieron durante su mitin. Tristemente la tragedia se repitió casi un año más tarde, pero con más víctimas.

¿Qué dijo Vijay tras la estampida?

“Tengo el corazón roto; me retuerzo en un dolor y una tristeza insoportables e indescriptibles”.

“Expreso mi más sentido pésame y condolencias a las familias de nuestros queridos hermanos y hermanas que perdieron la vida en Karur. Rezo por una pronta recuperación para quienes reciben tratamiento en el hospital”.