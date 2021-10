¿Una hora más o una menos? Este domingo 31 de octubre comienza el horario de invierno

Apenas, el pasado domingo 4 de abril, cambiábamos los relojes por el comienzo del horario de verano; ahora, este próximo domingo 31 de octubre, deberemos cambiar nuestros relojes para el inicio del horario de invierno. Sí, de volada se fueron los meses y se nos viene el fin de año, incluso ya hay adornos de Navidad en los supermercados.

El 31 de octubre comienza el horario de invierno

Apunta en alguna nota de tu celular, de tu computadora o escribe en un papelito que este próximo domingo 31 de octubre, en quince días prácticamente, tienes que cambiar la hora en todos tus relojes analógicos o que no se programan automáticamente (en los teléfonos suele cambiarse la hora sin hacer nada).

Bueno, en realidad debes cambiar la hora una noche antes, el sábado 30 de octubre, para que al siguiente día amanezcas con el horario de invierno y no con el de verano. No vayas a olvidarlo porque puede que el lunes te despiertes una hora antes y te enojes por no dormir un poquito más.

¿Se atrasa o se adelanta una hora?

Los relojes deben atrasarse una hora, no adelantarse; si son las 07:00, en realidad serán las 06:00 horas, por lo que ahora sentirás que dormirás una hora más que antes. Cabe señalar que este horario se podría considerar el original de nuestro país, ya que fue hasta 1996 que se decidió establecer el horario de verano para ahorrar más energía y aprovechar la luz del día.

Ahora, con el horario de invierno, los días parecerán más cortos, ya que la noche llegará más temprano y las mañanas tendrán menos tiempo con luz natural. Sí, amanecerá, saldrá el señor Sol, por ahí de la 06:30 horas y se ocultará más o menos a las 19:00 horas.

Eso sí, para algunos estados del país, los que están más cerquita de la frontera con Estados Unidos, el cambio de horario se hará hasta el primer domingo del mes de noviembre. Mientras tanto, en Sonora y Quintana Roo no será necesario cambiar los relojes, pues estas entidades no pasan a horario de invierno este 31 de octubre.