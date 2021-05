Esto fue lo que dijo AMLO sobre la venta de mujeres y niñas en México

Durante la conferencia mañanera de este 21 de mayo, una reportera le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre qué información tenían de la venta de mujeres, muchas de ellas menores de edad, en comunidades indígenas de Guerrero, Chiapas o Oaxaca. Además, sobre si consideraba que esto tendría que seguir pasando bajo la excusa de que son usos y costumbres de las comunidades.

La respuesta que dio el presidente ha causado mucha polémica en redes sociales e incluso algunos medios se lanzaron afirmando que AMLO había pedido no estigmatizar la venta de menores ya que era una situación generalizada.

Pero ¿esto es verdad?

¿Qué dijo AMLO?

Como a nosotros también nos sorprendió que el presidente hubiera dicho semejante cosa, nos metimos a revisar la versión estenográfica que se publica de todas las conferencias gubernamentales, sí, de todas. Y resulta que tal vez la respuesta a esta pregunta se puso en el ojo del huracán.

Cuando se trata de una declaración “tan delicada” es necesario saber qué es lo que sí dijo.

Para empezar lamentó que esto suceda (la venta de mujeres), señaló que es reprobable pero que es una situación que no debe estigmatizarse a las comunidades indígenas. Afirmó que esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas por usos y costumbres, además de que se cometen hechos de barbarie, no debe prevalecer.

“Porque además no corresponde a la realidad, es bastante clasista y racista esa concepción. No es un asunto generalizado”.

El mandatario explicó que pide no estigmatizar a las comunidades indígenas por estas prácticas ya que también se dan en otras clases sociales, “en todas las clases sociales”.

“Entonces, ¿qué hacemos?, porque esta es tu pregunta.

Pues fortalecer los valores, que no sea lo material lo fundamental el dinero, sino que se sigan exaltando los valores que hay en los pueblos indígenas, en el México profundo, en el México de las culturas, en el México que hereda buenas costumbres que vienen de lejos de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país.

¿Entonces qué es lo mejor? Fortalecer los valores, pero en general, porque el problema de la desintegración familiar se da en todas las clases y hay hechos que yo no puedo exponer aquí por vergüenza, porque no debo hacerlo, pero cosas parecidas que -repito, no deben de presentarse- se dan hasta en la élite”, aseguró.

Después de eso, le preguntaron por qué consideraba que se daban este tipo de cosas en cualquier nivel de la escala social y el presidente contestó que en parte por “los valores que se van perdiendo, por la descomposición social, por el predominio del dinero, de lo material, la desintegración en las familias, el abandono de los hijos, por eso”.

Señaló también que la desintegración de las familias se da más arriba que abajo, o sea que es menor la desintegración de las familias en los pueblos indígenas que en pueblos no indígenas.