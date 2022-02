“Pretensión expansionista de la OTAN fue la causa”: Evo Morales sobre conflicto entre Rusia y Ucrania

Evo Morales es uno de los expresidentes que más nos han dado de qué hablar en años recientes. Basta viajar al pasado, a finales del 2019, para recordarlo. Pero más allá de sus posturas a nivel interno en su país, también tiene algo qué decir cuando se trata del extranjero porque ya habló sobre el conflicto militar entre Rusia y Ucrania.

Resulta que el expresidente de Bolivia compartió en Twitter su postura respecto a lo que sucede en Ucrania, luego de que finalmente el presidente Vladimir Putin ordenara una intervención militar en ese país. Por acá puedes leer más a fondo el origen de este conflicto.

Evo Morales culpa a la “pretensión expansionista” de la OTAN de lo que pasa entre Rusia y Ucrania

El caso es que Evo Morales no dudó en tirarle a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y responsabilizarla por la entrada de las tropas rusas a territorio ucraniano. El expresidente aseguró que la “pretensión expansionista” de dicha organización internaacional es una de las causas del conflicto… un discurso muy parecido al que sostiene Putin.

Y eso no es todo. Evo Morales también calificó a la OTAN como una amenaza para la paz del mundo. Asegura que el conflicto entre Rusia y Ucrania no es más que una consecuencia del historial de invasiones y agresiones de parte de los integrantes de la organización (tal vez quiso referirse a Estados Unidos en particular, quién sabe).

“La OTAN es una seria amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, su historial de invasiones y agresiones lo demuestran. Ahora, su pretensión expansionista es una de las grandes responsables de la situación en Ucrania“, fue el mensaje del exmandatario latinoamericano en Twitter.

Y antes de eso había responsabilizado a Estados Unidos

Previo al anterior tuit, Evo Morales había condenado la intervención extranejera… peeeeero, no la de Rusia contra Ucrania, sino la de Estados Unidos. Sí, el expresidenre dijo que el país liderado por Joe Biden era el responsable del conflicto, tal como luego dijo de la OTAN.

“La guerra nunca es la solución. Somos de la cultura de la paz. Bolivia es pacifista y antiimperialista. Condenamos el intervencionismo de EE.UU para enfrentar dos países como Rusia y Ucrania. Europa no puede convertirse en el teatro de operaciones de EE.UU contra países soberanos”.

Así la postura de Evo sobre lo que pasa en Europa, ¿tú qué opinas de la ésta?