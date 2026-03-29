Lo que necesitas saber: Según el Grupo de Estudios para la Mujer, en Oaxaca han ocurrido 14 feminicidios en lo que va del 2026.

La violencia contra las mujeres en nuestro país vuelve a evidenciarse: familiares y organizaciones de derechos humanos exigieron justicia por el asesinato de Reina García González, maestra ayuujk en Oaxaca.

Anuncio fallecimiento de Reina García, maestra ayuujk // Foto: Redes sociales.

Exigen justicia por el asesinato de Reina García, maestra ayuujk

Mediante redes sociales, el colectivo “Observatorio Mujeres Indígenas y Afromexicanas” denunció el feminicidio de Reina García, mujer ayuujk que se dedicó al servicio de la comunidad Mixe como maestra bilingüe y rural.

De acuerdo con el colectivo, la maestra fue asesinada el pasado 26 de marzo de manera violenta mientras se encontraba sola en su domicilio en San Martín Mexicapan.

“Este crimen es un reflejo de la facilidad con la que se puede privar la vida a las mujeres, además de demostrar la permanente inseguridad, evidenciando el fracaso con que el Estado enfrenta la violencia de género”, señalaron.

Además, resaltaron su trabajo como educadora, pues aseguraron que Reina creía en la educación como herramienta para la dignificación de su pueblo.

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

Según el último comunicado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, los hechos habrían ocurrido el 25 de marzo. Además, revelaron que ya cuentan con dos líneas de investigación sobre su asesinato y la identidad de los probables responsables.

Mientras la investigación avanza, el asesinato de Reina García poco a poco ha ido causando enojo e indignación en las personas.

Y es que el mismo día en que asesinaron a Reina, el Grupo de Estudios para la Mujer informó que en Oaxaca habían asesinado a 14 mujeres en lo que va del 2026.