Lo que necesitas saber: Autoridades de Coahuayana señalan al CJNG como responsable del atentado.

Mientras la Presidenta andaba celebrando 7 años de la transformación con bombo y platillo en el Zócalo de la CDMX, en Michoacán la violencia sigue como desde hace décadas. Un coche bomba explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

Obviamente todo apunta a un atentado contra dicho grupo, y lamentablemente murieron cinco personas y doce heridos por la explosión.

Foto: @HRS4NTOS

Dejan coche bomba a la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán

La explosión del coche bomba ocurrió al mediodía de este 6 de diciembre. Las instalaciones de dicha Policía Comunitaria están en pleno centro del municipio, por lo que se vieron afectados negocios y viviendas, según informó Milenio.

“En un ataque directo a la Policía Comunitaria de Coahuayana se registró la explosión de un artefacto, que preliminarmente dejó una persona fallecida y 10 lesionadas. Estamos atendiendo el hecho y brindando apoyo. Se ampliará la información conforme avance la verificación oficial”, fue el mensaje compartido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Michoacán.

Pero esas cifras cambiaron luego de que la Fiscalía General de la República anunciaran que investigará los hechos como un acto de terrorismo en el que murieron cinco personas y doce están lesionadas.

CJNG habría dejado el coche bomba en Coahuayana

Según el alcalde de Coahuayana, en entrevista con el medio antes citado, la responsabilidad de dejar el coche bomba sería del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Es triste, pero asegura que no se trata de algo nuevo, pues los atentados de dicho grupo son recurrentes, entre dejarles artefactos explosivos y emboscadas.

Las autoridades estatales de Michoacán, en conjunto con fuerzas federales, desplegaron un operativo en la región para garantizar la seguridad de la población; como siempre, hasta que pasan las tragedias hacen algo.