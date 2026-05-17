Lo que necesitas saber: Autoridades militares cerraron temporalmente la base y cancelaron el espectáculo aéreo mientras equipos de emergencia atendían el incendio.

Lo que parecía ser una tarde de exhibición aérea terminó convirtiéndose en un momento de tensión luego de que dos aviones de combate de la Marina de Estados Unidos chocaran en pleno vuelo durante el espectáculo Gunfighter Skies, realizado en la Base Aérea Mountain Home, en Idaho.

El accidente ocurrió este 17 de mayo mientras las aeronaves realizaban maniobras frente a decenas de asistentes. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que ambos aviones se impactan en el aire y comienzan a caer envueltos entre humo.

Las aeronaves involucradas fueron dos EA-18G Growler pertenecientes al Escuadrón de Ataque Electrónico VAQ-129 de la Marina estadounidense. Afortunadamente, los cuatro tripulantes lograron activar sus asientos eyectables segundos antes del impacto.

En las grabaciones también se alcanzan a observar cuatro paracaídas descendiendo mientras los aviones caen hacia tierra. Minutos después, ambas aeronaves explotaron al tocar superficie, provocando una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la base aérea.

Tras el accidente, autoridades militares cerraron temporalmente la base y cancelaron el espectáculo aéreo mientras equipos de emergencia atendían el incendio provocado por el impacto y realizaban labores de rescate.

Foto: @narcoblogger

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas entre los asistentes y los cuatro tripulantes sobrevivieron al accidente, aunque fueron trasladados para recibir atención médica.

Por ahora, la Marina de Estados Unidos ya abrió una investigación para determinar qué provocó la colisión entre ambas aeronaves.