Fuerte explosión en planta química de Illinois provoca desalojos

La mañana de este 14 de mayo se registró un incendio, una explosión en una planta química de Chemtool Inc, ubicada en Rockton, estado de Illinois, Estados Unidos.

El Departamento de policía emitió una alerta aproximadamente a las 8:46 de la mañana ordenando una evacuación obligatoria a toda el área sur de la planta que afectó a al menos mil personas. El video de la explosión muestra la onda expansiva que propagó el fuego rápidamente y que aún no ha podido ser controlado.

La planta que explotó fabrica lubricantes. grasas y otros fluidos que son sustancias flamantes, por lo que el control del incendio es mucho más difícil.

Afortunadamente al momento no hay reporte de persona heridas o que hayan perdido la vida.

Debido a los materiales con los que funciona la planta química, desde que se reportó el incendio se ordenó una evacuación inmediata de todas las personas que vivieran en un radio considerable alrededor de la fábrica, se les informó que debían acudir a una escuela secundaria cercana. Las autoridades explicaron que es muy probable que puedan volver a sus hogares en algún momento de este mismo día.

La explosión de esta mañana provocó columnas de humo y contaminó el aire de la zona. Desde varios kilómetros a la redonda fue posible apreciares accidente.

Thank you to those that reached out to my family and I about the explosion. Praying everyone in Rockton and surrounding areas are safe from the Chemtool fire. pic.twitter.com/soLSgPA9k5

— Danielle Juhre (@iamdaniellej) June 14, 2021