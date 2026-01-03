Enero vuelve a sorprender, aunque ya nada parece suficiente. Tras los ataques perpetrados por el ejército de Estados Unidos en territorio venezolano la madrugada de este sábado, el presidente Donald Trump anunció en su red social Truth Social que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela”.

¿Qué pasó en Venezuela?

De acuerdo con reportes de la agencia Associated Press, la madrugada de este sábado se registraron al menos 7 explosiones en Caracas, la capital de Venezuela. Las detonaciones comenzaron a las 2 de la mañana en horario local, o sea, cerca de la media noche en México.

Se registraron explosiones en zonas civiles y militares de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, además de las registradas en la capital, Caracas. Hasta el momento, no hay un balance oficial de víctimas.

Nicolas Maduro capturado por Estados Unidos

Tras el posteo de Donald Trump en el que anuncia la que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y “expulsados” de Venezuela, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez afirmó desconocer el paradero del presidente y ha exigido “pruebas de vida”.

Por su parte, el número dos del chavismo y ministro de Interior, Diosdado Cabello, apareció la mañana de este sábado en las calles de Caracas con chaleco y casco antibalas, escoltado por fuerzas de seguridad. “Estamos desplegados. Confíen en nosotros para atravesar esta situación”, declaró.

En tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, calificó el ataque como “ruin y cobarde” y aseguró que las autoridades buscan posibles heridos o fallecidos. “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”.

El Gobierno venezolano denunció las explosiones como una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos y decretó el estado de emergencia en el país.

Maduro será juzgado por Narcoterrotismo

Mientras tanto, en Estados Unidos, La fiscal general Pam Bondi, informó en un mensaje en X que Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, así como conspiración para usar estos contra Estados Unidos.

Bondi añadió que “pronto afrontarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en los tribunales estadounidenses”.

Información en desarrollo