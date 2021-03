¡¿Qué?! Explotó bomba de la Segunda Guerra Mundial en Reino Unido

En redes sociales comienzan a viralizarse videos y fotografías de como explotó una bomba de la Segunda Guerra Mundial en una ciudad del Reino Unido. Sí, este extraño hecho ocurrió el pasado 27 de marzo en Exeter, una ciudad inglesa, aunque no se reportó ninguna persona herida.

¡No se asusten! Solo se trató de una detonación controlada de una bomba de una tonelada que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la explosión sí provocó importantes daños materiales en la ciudad inglesa de Exeter.

This is the moment an unexploded Second World War bomb was made safe in a controlled explosion in Exeter this afternoon. pic.twitter.com/HhCHErtRSx

Eso sí, para que no se reportara ningún herido, las autoridades inglesas evacuaron a cientos de personas que viven en esta ciudad. Además tuvieron que quedarse varias horas sin volver a sus casas debido al impacto de la onda expansiva.

Por esta bomba que explotó el sábado pasado, se reportaron vidrios y ladrillos rotos en un radio de unos cien metros del epicentro de donde ocurrió el estallido. Incluso, de acuerdo con información de Europa Press, este artefacto arrojó escombros a 250 kilómetros a la redonda y provocó un cráter del tamaño de un autobús, además de expulsar una enorme nube gris de polvo.

A controlled detonation of a Second World War bomb took place in Exeter, U.K. on Feb. 27. Officials say the explosion left a crater “the size of a double decker bus.” pic.twitter.com/fwkIsMOV4M

Luego de la explosión, peritos comenzaron a investigar el daño que provocó la bomba de la segunda Guerra Mundial a las viviendas que están a los alrededores. Por otra parte, los residentes tuvieron que pasar la noche con familiares.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar que las evaluaciones estructurales se lleven a cabo lo antes posible y los residentes puedan regresar esta tarde”, dijo un vocero de la Policía de Devon y Cornualles.

After the bomb… We’ve been inside the cordon to see the damage caused by the detonation of the WW2 #Exeter bomb. Thoughts with the people whose properties have been affected. Filmed by @andyalcroft for #BBCNewsSix pic.twitter.com/p8bqFTv6Ym

— Jon Kay (@jonkay01) March 2, 2021