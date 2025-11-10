Lo que necesitas saber: Una vez que salga de prisión, Sarkozy estará bajo supervisión judicial mientras se resuelve su juicio de apelación.

“Buhhhh… ¡¡las entradas!!”, es lo que dicen en Francia donde, por primera vez en su historia, veían en el bote a un expresidente (merecidamente), pero resulta que la justicia se inclinó a su favor: Nicolas Salkozy saldrá en libertad condicional.

Nicolas Sarkozy / Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Estará bajo supervisión judicial mientras se resuelve apelación

De acuerdo con medios internacionales, el Tribunal de Apelaciones de París concedió libertad condicional al expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien fue condenado a cinco años de prisión por conspiración criminal.

Apenas el pasado 21 de octubre, Sarkozy fue ingresado a la cárcel de La Santé, en París… ahora, a menos de un mes de distancia, saldrá para gozar del beneficio de libertad condicional. Y no, no es que haya ganado la apelación que presentó al saber la condena que se le impuso, sino que estará en libertad, en lo que se resuelve ese asuntito.

“Esta detención le ha causado un gran sufrimiento”, dicen abogados de Nicolas Sarkozy

Según reporta The Guardian, Nicolas Sarkozy estará bajo supervisión judicial mientras se resuelve la apelación que presentó contra la condena que se le impuso, luego de revelarse que su campaña presidencial recibió financiamiento del dictador libio, Muamar Gadafi.

Muammar Qaddafi / Fotografía Wikipedia

De acuerdo con medios franceses, se espera que el expresidente Sarkozy salga de la prisión de La Santé hoy mismo. “El siguiente paso es el juicio de apelación”, adelantó el abogado del exmandatario.

“El aislamiento ha sido muy duro para él (…) Es un hombre fuerte, robusto y valiente, y esta detención le ha causado un gran sufrimiento”, agregó el abogado del expresidente, mientras se escuchaba un violín a lo lejos… en fin.