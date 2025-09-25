Lo que necesitas saber: Más manchado no podía quedar Nicolas Sarkozy: con dos condenas (por casos separados) e, incluso, despojado de la más alta distinción de Francia, la Legión de Honor. Ahora esto, en un caso que involucra tratos con el régimen en Libia del fallecido Muamar Gadafi.

Apenas en 2023 se dio una sentencia en su contra por corrupción por intento de soborno a un magistrado y, este 2025 (tras 12 años de proceso), el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, suma más años de cárcel a su historial.

Nicolas Sarkozy / Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Absuelto de financiamiento ilegal de campaña… pero todo apunto a que Muamar Gadafi apoyó su campaña presidencial

El cargo en contra del expresidente de Francia fue conspiración criminal y, detrás de éste, está todo un entramado en el que se involucró a Sarkozy (y sus colaboradores) con el régimen del difunto presidente de Libia, el no muy bien recordado Muamar Gadafi.

De acuerdo con la investigación de este penoso caso para la historia de Francia, Nicolas Sarkozy habría recibido fondos para su campaña presidencial de 2007 de parte del dictador libio.

Muammar Qaddafi / Fotografía Wikipedia

Pese a lo anterior, Sarkozy libró tres cargos, uno de ellos, precisamente, financiamiento ilegal de campaña política. Tampoco se le sentenció por corrupción pasiva y malversación de fondos públicos…

Y, como se esperaba, el expresidente de Francia apeló de inmediato la decisión del juez, alegando irregularidades en el tribunal que lo procesó.

¿A cambio de qué Muamar Gadafi dio dinero para la campaña de Nicolas Sarkozy?

La investigación de este caso data de 2013, dos años después de la caída del régimen de Gadafi… ya, cuando colaboradores del dictador tuvieron libertad de hablar de las transas de éste. Ahí fue cuando se comenzó a revelar la transferencias de millonarias sumas destinadas a financiar la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy.

“Yo mismo fui testigo de la entrega del primer tramo de dinero a Claude Guéant (jefe de gabinete de Nicolas Sarkozy, cuando éste era ministro de Interior) en Trípoli”, aseguró el propio hijo de Muamar Gadafi en cita recordada por Euro News.

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia / Imagen: ESpecial

Evidentemente, no de a gratis. La entrega del dinero implicó un pacto con el entonces presidente de Libia: Sarkozy se comprometía a limpiarle su imagen a Gadafi por medio de favores diplomáticos, legales y comerciales… no importándole manchar la imagen de Francia al hacer un pacto con un personaje relacionado con violación a los derechos humanos e, incluso, con actos terroristas.

Y así fue: ya siendo presidente, Sarkozy recibió a Gadafi en una visita de Estado… Ya después se olvidó el pacto (¿o quiso ocultarlo?) haciendo que Francia encabezara la ofensiva de la OTAN que inició la caída del dictador de Libia. En 2011, Muamar Gadafi fue detenido y asesinado por rebeldes libios.