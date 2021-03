¿Ya fue? Acciones para sobrevivir al cambio climático

Por Andrea González Márquez

¿Qué acciones críticas debemos tomar para hacer frente al cambio climático en los próximos diez años? Ésta es la pregunta central de la campaña internacional Solve Climate by 2030. Su objetivo es mostrar que

las acciones que realicemos en esta década son cruciales no sólo para mitigar los efectos del cambio climático, sino para iniciar una necesaria transformación basada en la solidaridad, la adaptación y la resiliencia. En esta transición, los jóvenes tendremos un papel central al informarnos, buscar alternativas y actuar en defensa del futuro. Este año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se integra a la campaña, y aquí te damos todos los detalles.

La importancia de actuar

Los estudios realizados en las últimas décadas arrojan resultados contundentes: el cambio climático amenaza la continuidad de la vida en la Tierra como la conocemos. Entre los más recientes, en enero de 2020 más de 11 mil científicos de 153 países publicaron un artículo sobre la gravedad de la emergencia climática en la que nos encontramos. Hemos observado ya algunos de sus primeros efectos: pérdida del hielo en los polos, aumento del nivel del mar y alteraciones en el patrón de lluvias, entre otros. Hemos leído y escuchado mucho al respecto. Hay miles de investigaciones, artículos, libros y documentales. ¿Cuándo comenzaremos a actuar?

Anticipar y desarrollar estrategias para los escenarios más desafiantes es hoy una tarea impostergable, y lo es también ponerlas en marcha. Por ejemplo, es preciso acelerar una transición energética justa y sustentable, cambiar radicalmente nuestros patrones de consumo y modificar la forma en la que producimos nuestros alimentos. Además, debemos pensar en los sectores más vulnerables, pues, aunque muchos cambios se presentarán a gran escala, sus efectos serán distintos en cada región y no todos los experimentaremos del mismo modo.

Una campaña internacional

Ahora, en 2021, participarán en Solve Climate by 2030 más de 100 universidades y más de 50 países: Argentina, Japón, Israel, Alemania, Brasil, Sudáfrica, Puerto Rico, Paquistán, Colombia, Canadá, Kenia, Bangladés, India, Estados Unidos y, por supuesto, México son algunos de ellos. La campaña invita a estudiantes y profesores de bachillerato y universidad a asistir al diálogo sobre cambio climático organizado en su región.

La convocatoria se ha lanzado con el hashtag #MakeClimateAClass. Con ella, se busca que estudiantes o profesores firmen el compromiso de asistir a los diálogos organizados por la campaña para después dedicar una hora de clase a discutir sobre el cambio climático. La idea de fondo es que, así sean materias de física, biología o ecología, de historia, filosofía, agronomía, arte, turismo o derecho, todas las disciplinas tienen algo que aportar. Después de todo, el que nos ocupa es un fenómeno planetario, sistémico y multidimensional.

Alternativas frente al cambio climático

La mesa de diálogos de la UNAM se llama “Alternativas frente al cambio climático”. Participan en su organización el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) y el Centro de Geociencias (CGEO), entre otros.

La mesa se transmitirá en vivo el 7 de abril de 2021, de 16:30 a 18:30 horas. Será un seminario virtual abierto a las preguntas y participación de los estudiantes. Para asistir, se puede llenar un formulario de registro. Por dicho medio, los organizadores han hecho públicos los perfiles de sus moderadores y ponentes, e invitan a los estudiantes a formular preguntas para todos o cada uno de ellos.

Nuevas perspectivas

Y entonces… ¿encontraremos la solución, como nos han dicho, en la instalación masiva de paneles solares, en los autos híbridos, en las turbinas de viento, en los popotes de aguacate, en los tenis de sargazo o en las bolsitas de tela del supermercado? Como dicen los sabios, el problema es mucho más complejo, y no tiene solución fácil o sencilla. Lo que tenemos enfrente no es una cuestión únicamente física o biológica. El cambio climático ha sido producido por un modelo civilizatorio en crisis, y para sortear los peores escenarios debemos iniciar una transformación profunda en nuestra relación entre seres humanos, con el medio ambiente y en nuestros hábitos de consumo. En las siguientes décadas, adaptación, solidaridad, mitigación y resiliencia serán aptitudes clave para explorar nuevas perspectivas.

En este sentido, la UNAM busca generar un diálogo que se enfoque en dimensiones poco discutidas en el debate de cambio climático que se ha producido en el país. Moderarán la mesa los investigadores Omar Masera y Luca Ferrari. Como ponentes, participarán: Gian Carlo Delgado, Ana De Luca, Simone Lucatello y Alice Poma. Siempre en relación con el cambio climático, los ponentes abordarán respectivamente los temas: transformación urbana sustentable, resiliente y justa; perspectiva de género y relaciones de poder en las estrategias climáticas; promesas y peligros de la digitalización; y el papel de las emociones en el activismo climático y socioambiental.

Pregunta incómoda

Ahora, volviendo a la pregunta, ¿ya fue? No tiene que ser así… Aún hay mucho que podemos hacer frente a los cambios que se avecinan. En particular, el alcance que pueden tener las acciones de los jóvenes es grandísimo. De todos los sectores de la sociedad, somos nosotros quienes estamos en el mejor momento para informarnos y hacer presión para que se atienda la crisis climática. Además, somos también nosotros quienes acaso más fácilmente podamos cambiar nuestros hábitos y nuestra visión del mundo. Ambas cosas son fundamentales para la transformación que deben atravesar nuestras sociedades. Si quieren saber más, les sugerimos seguir al capítulo latinoamericano de Solve Climate by 2030 en su cuenta de Instagram.