Por Aramis Olivos Ortiz

Existen profesiones que por su nombre se antojan llenas de aventuras, como el caso de la oceanología. Es una disciplina fascinante, pero tiene un alto grado de dificultad y requiere que tengas afinidad y pasión por el ambiente, en este caso el océano. Si decidieras estudiar esta carrera, escucharás dos tipos de comentarios: ¡Estás loco(a), te vas a morir de hambre! ¿De qué vas a vivir? El otro tipo va en el sentido: ¡Qué padre, yo siempre quise estudiar eso! Seguro te la pasas en la playa surfeando o buceando entre defines. Bueno, ambos tipos de comentarios están alejados de la realidad, pero como en el ejercicio de cualquier otra profesión, si te gusta, eres dedicado y te apasiona, serás feliz y exitoso y, como yo, podrás decir “¡Hago lo que me encanta y además por eso me pagan!”

¿De qué se trata?

Un oceanólogo tiene conocimientos de geología, pues sabe cómo se formó nuestro planeta y por qué en la actualidad sigue en movimiento nuestra corteza; por tanto, conoce los minerales que están presentes, cómo se disuelven y mezclan con otros componentes para que, al final, el agua sea salada; igualmente, conoce la forma y concentración de sus componentes; es decir, la parte química. Entiende cómo se mezcla el agua y sus componentes, sus corrientes, la parte física. Por último, sabiendo que hay distintas provincias oceánicas, con distintos componentes que se mueven o mezclan por distintos procesos, entiende por qué existen distintos tipos de organismos, unos fijos al piso y otros suspendidos en la columna de agua, unos que se comen a otros y los que migran; es decir, la parte biológica.

Proceso formativo

Comienza en promedio a los 17 o 18 años, terminando el bachillerato y te vas de casa a otra ciudad a estudiar, y ahí comienza tu aprendizaje de vida. Dejas las comodidades de una familia y comienzas a hacerte responsable de ti; conoces otras mentalidades, realidades y situaciones entre tus compañeros universitarios, situación que te hace solidario, incluyente y respetuoso de otras ideas. Experimentas en todos los sentidos y te das cuenta de que eres vulnerable ante tus deficiencias o limitaciones personales, académicas, entonces trabajas y lo resuelves para ponerte a la altura de las circunstancias. Luego, si buscas especializarte podrás estudiar una maestría y hasta un doctorado con ayuda de becas nacionales o extranjeras. El moverte nuevamente de ciudad te llevará a conocer otras culturas y, sin quererlo, también lograrás mejorar tu nivel sociocultural, pues habrás conocido otras partes del mundo y con eso un mayor crecimiento personal, no sólo profesional.

¿Qué hace un oceanólogo?

Como oceanólogo puedes encontrar empleo en el sector público y privado en áreas relacionadas con el uso, exploración, cuidado, conservación y manejo de los recursos marinos, educación, investigación y desarrollo tecnológico. A manera de ejemplo te hablaré de mi caso. Decidí dedicarme a la investigación relacionada con la química marina, y me especialicé en estudiar las distintas alteraciones que con nuestros desechos causamos; es decir, contaminación marina. Trabajo en el Centro Universitario de Investigaciones de la Universidad de Colima y, como parte de mis labores, imparto clases a nivel licenciatura de oceanología en la Facultad de Ciencias Marinas; igualmente, colaboro en tres programas a nivel posgrado a nivel nacional.

Para mi labor debo salir a tomar muestras a lagunas costeras o al océano mismo. Para eso utilizo desde una pequeña lancha para muestreos de unas horas, hasta grandes barcos donde he navegado por 31 días para colectar muestras en varios mares y océanos, lo que llamamos cruceros oceanográficos y donde he participado hasta con 21 investigadores al mismo tiempo, las 24 horas del día en distintos horarios y equipos de trabajo. En estos muestreos costeros o “cruceros” nos acompañan estudiantes de licenciatura o posgrado, pues es parte de su formación, es parte de su capacitación técnica. Debo decir que ésta es una parte fascinante de mi trabajo, he convivido en un barco con colegas alemanes, franceses, italianos, rusos, chinos, filipinos, estadounidenses, españoles, brasileños, colombianos, argentinos y desde luego mexicanos, compartimos experiencias y conocimientos, científicos y personales, es como una torre de Babel donde el idioma oficial es el inglés, pero de repente te ves en subgrupo conviviendo y tratando de hablar italiano, francés incluso ruso… así he conocido a grandes personas.

Otra parte de mi tiempo la dedico al laboratorio, todo lo colectado debe ser analizado para obtener resultados siempre con la participación de estudiantes, les confieso que sin ellos no soy nadie. Luego sigue el proceso de publicar los resultados en forma de aportaciones al conocimiento, así que dirijo tesis de estudiantes, juntos escribimos artículos, capítulos de libros, y luego con otros colegas de otras instituciones nacionales e internacionales hacemos colaboraciones e intercambios profesionales y estudiantiles, es así como nuestra red crece y se consolida.

La oceanología actual

La realidad me ha mostrado que debo colaborar. Hoy en día los problemas son complejos debido a la incidencia de factores ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales en un mismo entorno; por tanto, las investigaciones deben ser multidisciplinarias. Ni lo sé todo ni tengo la capacidad o la infraestructura para resolver los problemas yo solo. Esto se me hizo más evidente desde hace dos años, cuando a mí y a otros colegas de distintas disciplinas nos invitaron a colaborar en un grupo a nivel nacional para trascender haciendo que la labor científica se complemente con los saberes y experiencias de distintos grupos sociales, para que el quehacer científico resuelva problemas de nuestras realidades socioecosistémicas, sobre todo entre los sectores más vulnerables. Así que ahora colaboro con especialistas “terrestres” y tratamos, por ejemplo, que un problema ecológico del ambiente marino se atienda desde las necesidades económicas, sociales, culturales, de género y otras, a través de prácticas efectivas en búsqueda de una solución integral para una región, y porque no, en un futuro se aplique a nivel nacional.

Ahora mis investigaciones ya no se limitan a saber que hay microplásticos flotando en el océano, su posible fuente, que en su periferia pueden ligar a otros contaminantes, identificarlos y cuantificar su concentración, cómo estos pueden afectar organismos. Ahora invitaré a otros colegas de otras disciplinas y a miembros de distintos sectores de la sociedad para que juntos generemos conocimiento, y entender la razón de los hábitos de consumo en la gente para cambiarlos, buscar alternativas de materiales, cambiar formas y canales de comercialización, o crear legislaciones que sean eficientes en el uso de los plásticos.

Reflexión final

No se malinterprete el mensaje de esta contribución. No estoy promocionando una carrera ni una labor profesional, todo trabajo y profesión tiene aspectos fascinantes y de gran utilidad. Pretendo ejemplificar y reconocer que los problemas de hoy son complejos y para resolverlos debemos colaborar diversos actores de la sociedad, investigadores y académicos de las áreas sociales, económicas, exactas, médicas e ingenieriles, entre otras. Mostrar cómo nuestra labor conjunta es determinante para contribuir a la sostenibilidad ambiental de la cual dependemos.

Si distintos actores trabajamos de forma colaborativa los resultados se potenciarán. Si este mensaje cae en manos de un joven que esté en búsqueda de su futuro profesional, que entienda que la labor científica y académica es importante y necesaria, no sólo necesitamos de ciudadanos emprendedores, sino de profesionistas bien formados y apasionados en su labor, líderes en la labor científica en todas sus disciplinas, ciudadanos de principios sólidos con formación personal y profesional de calidad capaces de actuar de manera multidisciplinaria.

*****

Aramis Olivos Ortiz es investigador del Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad de Colima. Campus Manzanillo.

Mail: [email protected]