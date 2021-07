EZLN llama a participar en consulta del 1 de agosto: “Hay que entrarle mirando a las víctimas”

Y en la sección “Ésa no me la esperaba”… a pesar de ser crítico constante del gobierno y de las consultas que éste ha realizado en los últimos meses, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha hecho un pronunciamiento a favor de la consulta que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto… y, no sólo eso, sino que pide a sus seguidores que voten por el “Sí”.

La razón de tan inesperado apoyo a la consulta no es porque el EZLN se haya tragado el cuento de con dicha consulta se pueda enjuiciar a los expresidentes (que es como la están vendiendo muchos de la 4T). No, de hecho, los zapatistas le han hecho otra lectura a la consulta del 1 de agosto y, por ello, consideran necesario de que ésta avance.

De acuerdo con el comunicado que el EZLN difundió hace poco por medio de sus redes sociales, los zapatistas iniciarán una campaña para llamar a votar en dicha consulta y a responder “Sí” a ésta, ya que para ellos representa un paso hacia “hacer algo para cumplir con el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido víctimas por acciones y omisiones del Estado Mexicano (que eso, y no otra cosa, es lo que señala la pregunta que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación del país que se llama México)”.

Respecto a las voces que piden no hacer caso a la consulta popular del 1 de agosto, por considerar que la pregunta es ambigua (y en uno de los más recientes de los casos, un show cantinflesco salido de Presidencia), el EZLN considera que es porque “allá arriba “ hay quienes sienten ñañaras de que “las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor”.

“Porque el dolor no debe ser negocio electoral, y menos para fines tan mierdas como que regresen al gobierno quienes son algunos de los principales responsables de la violencia y que antes sólo se dedicaron a acumular paga y cinismo”, denuncia el EZLN.

Hasta el momento, sólo militantes y seguidores de Morena y la 4T se han pronunciado a favor de ir a votar el 1 de agosto en la consulta que alguna vez se trato sobre enjuiciar a los expresidentes de México… ya luego la Suprema Corte metió su cuchara e hizo que la pregunta de la consulta quedara de la siguiente manera:

“Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Este fin de semana, The Economist acusó que esta pregunta es confusa (¿sí?) y que “bien pudo ser ideada por Cantinflas”… todo con fines de hacer un espectáculo. Sin embargo, para el EZLN bien que se puede leer (y entender) de corridito y, además, significa el inicio de “una movilización por una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas, o como quiera que se llame. Porque no puede haber vida sin verdad y justicia”.