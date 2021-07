“Un show”: The Economist compara a AMLO con Cantinflas por consulta sobre juicio a expresidentes

Para nadie es un secreto que la revista inglesa The Economist no quiere ni tantito a AMLO. Sí, hablamos de la misma que le llamó “Falso Mesías” no hace mucho tiempo. El tema es que ahora parece que dirigieron sus críticas a la persona incorrecta, pues lo compararon con Cantinflas por la pregunta de la consulta popular (sobre el juicio a expresidentes)…. pero la pregunta no la hizo él.

Ahí te va todo el chisme

La cosa estuvo así. The Economist publicó un artículo sobre la consulta popular del próximo 1 de agosto, donde se preguntará a los mexicanos si están o no de acuerdo con que se investiguen “actos de corrupción del pasado” (osea, para saber si quieren que haya la posibilidad de llevar a juicio o no a diferentes expresidentes).

El artículo se titula “El presidente de México organiza un show para el juicio de sus predecesores”… claramente, The Economist señala a AMLO como el principal (por no decir único) responsable de llevar a cabo dicha consulta. Y sobre todo, lo exhibe como el autor de la pregunta que estará en las boletas el próximo 1 de agosto.

La pregunta en cuestión es la siguiente: “Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

The Economist comparó a AMLO con Cantinflas

Y pues sí, la neta está medio confusa. Pero bueno, The Economist publicó que la pregunta “pudo haber sido ideada por Cantinflas”, y más adelante indica que “eso es lo que AMLO quiere que la población responda”. En pocas palabras, responsabiliza a ya sabes quién por la formulación de la pregunta y asegura que sólo es una forma de esconder sus verdaderas intenciones.

“Decodificado, lo que significa (la pregunta) es, ¿debería estar autorizado para orquestar una especie de juicio no oficial de sus cinco predecesores más recientes y sus subordinados?“, se lee en el artículo.

“El presidente de México prepara un espectáculo contra sus predecesores, el 1 de agosto los mexicanos votarán en un referéndum nacional, sobre la posibilidad de llevar a juicio a cinco ex presidentes, es una pregunta que podría haber sido ideada por Cantinflas” -The Economist. pic.twitter.com/D36MXyMbhh — Cerebros (@CerebrosG) July 18, 2021

Pero quien formuló la pregunta fue la SCJN

Resulta que la pregunta original que sugirió AMLO decía más o menos así: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Como ves, era mucho más clara y enfocada a que la población decidiera si se enjuiciaba o no a los últimos cinco expresidentes, pero como el asunto tenía que pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta decidió que había que modificarla un poco para respetar los Derechos Humanos de dichos políticos.

De acuerdo con un comunicado publicado el pasado 1 de octubre de 2020 por la SCJN, con ocho votos a favor, se determinó que la pregunta de la consulta popular debía ser reformulada para evitar que se encaminara a que la población pudiera decidir si las autoridades de impartición y procuración de justicia deben o no cumplir con sus atribuciones, ya que eso es una obligación.

Osea que no, no hay cantinfleada, nomás se formuló así para evitar caer en errores jurídicos y más temas que la neta un abogado nos puede explicar mejor. De hecho, más allá de lo que diga The Economist, te dejamos lo que nos contó (en #SopitasXAireLibre) Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional y política judicial del CIDE, respecto a las implicaciones de esta consulta.