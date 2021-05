¿En este sí sobrevivirá Jack? Fabrican replica del Titanic en China

¿Quieren un final diferente donde Jack sí se suba a la tabla junto a Rose? Quizá esto pueda volverse realidad en la réplica del Titanic que se encuentran fabricando en China. Sí, un parque temático en este país asiático es el que está realizando esta gran hazaña de construir la histórica embarcación.

En el condado de Daying, en la provincia de Sichuan, un parque temático está fabricando una réplica del Titanic para ofrecer una experiencia cercana a la que pudieron vivir los pasajeros en el barco original. Sin embargo, en esta ocasión la embarcación se llamará el “Titanic insumergible”, el cual tendrá el mismo tamaño que el real: 269 metros de eslora (de la proa a la popa) y 28 metros de ancho.

Huge Titanic replica to open in China over a century after the ship’s ill-fated voyage.

Tourists will be able to stay on the full-scale replica being built at a theme park. Everything from dining room to door handles are styled on the original Titanichttps://t.co/P8coyeBlG9 pic.twitter.com/dJDECUHaUf

— AFP News Agency (@AFP) May 14, 2021